Kosta Runjaić szczerze o Widzewie. To na tych piłkarzy beniaminka musi uważać Legia

Widzew 26 lat czeka na wygraną w stolicy

Beniaminek wyrasta na rewelację rozgrywek. Zajmuje czwarte miejsce, bije się o europejskie puchary. Jesienią górą była Legia, która wygrała w Łodzi 2:1. Jak będzie na Łazienkowskiej? Po raz ostatni łodzianie triumfowali w stolicy w 1997 roku. Legia jest wiceliderem ekstraklasy i ma siedem punktów straty do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Bilans jej konfrontacji z łódzkim klubem wygląda następująco: 32 wygrane Legii, 19 remisów, 18 zwycięstw Widzewa, bramki 104-62 dla stołecznej drużyny.

Legia musi pokazać więcej serca i zaangażowania

Trener Kosta Runjaić komplementował łodzian podczas konferencji prasowej. - Już po pierwszych meczach widać było, że Widzew to bardzo dobra i zgrana drużyna - powiedział trener warszawskiej ekipy, cytowany przez oficjalny portal z Łazienkowskiej. - To zespół dobry technicznie. Mają piłkarzy, którzy dobrze czują się z piłką przy nodze. To Jordi Sanchez, Bartłomiej Pawłowski czy Juliusz Letniowski. Jesienią wygraliśmy z Widzewem, chociaż nie było o to łatwo. Podobnie jak my, zespół z Łodzi nie poddaje się i walczy do końca. Widać to było w drugiej połowie jesiennego meczu. Widzew nieprzypadkowo znajduje się w tym miejscu. Jestem pewny, że do końca będą walczyć o awans do europejskich pucharów. Mecze Legii i Widzewa to wielka rywalizacja i długa historia - stwierdził szkoleniowiec i dodał: - W tym meczu chodzi o coś więcej niż tylko trzy punkty. Musimy pokazać więcej serca i zaangażowania na murawie. Mam duże zaufanie do zespołu. W tej rundzie graliśmy bardzo solidnie - podkreślił szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy, cytowany przez klubowe media.

Sonda Legia vs Widzew - kto wygra? Legia Widzew Będzie remis