Kosta Runjaić z jasnym przekazem przed rewanżem w Lidze Konferencji. Trener Legii Warszawa o starciu z Kazachami

Celem Legii jest awans

W Kazachstanie długo zanosiło się na sensację. Gospodarze zaskoczyli warszawski zespół. Strzelili dwa gole i mieli znakomitą okazję na trzecią bramkę. Jednak w końcu wicemistrzowie Polski zaczęli grać skutecznie. Po trafieniach Tomasa Pekharta i Blaża Kramera zdołali doprowadzić do wyrównania. W stolicy wszyscy oczekują, że w rewanżu Legia zapewni sobie pewny awans do kolejnej fazy rozgrywek. - Nie możemy sobie dać strzelać tak łatwych goli - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Trafiliśmy na bardzo niewygodnego przeciwnika. Spotkanie było agresywne, a tempo gry było wysokie. Mogło się różnie ułożyć. Mimo że przegrywaliśmy dwoma bramkami, to wróciliśmy do gry. Nie chcemy, żeby rewanżu był chaotyczny. Jestem zadowolony, że przed tygodniem zanotowaliśmy remis. Wiemy, co nas czeka w rewanżu. Naszym celem jest awans. Chcemy to osiągnąć - wyznał szkoleniowiec stołecznego klubu, którego wypowiedź zacytował oficjalny portal stołecznego klubu.

