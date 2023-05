Lech Poznań reaguje na sukces Blanki na Eurowizji. Znakomita akcja! Jest reakcja kibiców

Zaskakująca refleksja byłego króla strzelców ekstraklasy: ten piłkarz Rakowa pasuje mu do ligi hiszpańskiej. Zgadniecie który?

Dla poznańskiego klubu będzie to pożegnanie z kibicami w sezonie 2022/2023. 27 maja o godz. 17.30 pierwszy gwizdek spotkania Lecha z Jagiellonią, spotkania 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz sprawił w tym sezonie wielką frajdę kibicom (nie tylko z Poznania), będąc długo w grze o półfinał Ligi Konferencji Europy. Mistrzostwa Polski klub z Bułgarskiej jednak nie obroni.

Mistrzowskiej fety nie będzie, ale jest za to obniżka cen biletów dla młodych kibiców. "Przypominamy że, dla transakcji zawierającej co najmniej cztery bilety w koszyku, przysługuje rabat 25%. Ten mecz jest więc kolejną okazją do zabrania swoich znajomych i pokazania im, jaka niezwykła atmosfera panuje przy Bułgarskiej." - czytamy komunikat na oficjalnej stronie klubu.

Lech trochę inaczej przedstawił sprawę w mediach społecznościowych. "Nie przychodź na #LPOJAG solo, solo. Co najmniej cztery bejba na jednej transakcji mają rabat 25%" - czytamy. "Solo, solo" to oczywiście niosąca się po głośnikach w wielu polskich domach i zakładach pracy piosenka Blanki Stajkow, która w dobrym stylu zaprezentowała się w Liverpoolu podczas półfinału Eurowizji.

Nazywana już przez wszystkich "Bejbą" piosenkarka awansowała do sobotniego finału, a Lechici zareagowali na trend, jakim stała się Blanka. W humorystyczny sposób zachęcili kibiców, by odwiedzili Bułgarską w ostatniej kolejce rozgrywek ligowych.

🎤 Nie przychodź na #LPOJAG solo, solo. Co najmniej cztery bejba na jednej transakcji mają rabat 25% 🤝— Lech Poznań (@LechPoznan) May 12, 2023

