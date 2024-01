Legia Warszawa robi porządki w kadrze. Kolejny piłkarz żegna się z wicemistrzem Polski

Możliwe kierunki to...

Kristoffer Velde na celowniku giganta? Były kadrowicz zwraca uwagę na to, co musi zmienić gwiazdor Lecha

To nie przejdzie w zagranicznym klubie

To byłby do

Znają się od lat, mówią o sobie „mój przyjaciel”. To będzie rok sukcesów duetu polskich młodzieżowców?

Wyjeżdża ze stolicy z Pucharem Polski

Przed kilkoma dniami z Legii odszedł obrońca Lindsay Rose. Reprezentant Mauritiusu rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Będzie występował w Arisie Saloniki. Z tego greckiego klubu trafił do stołecznej drużyny. To nie jedyny zawodnik, który odchodzi z warszawskiej drużyny. Kolejnym graczem jest pomocnik Robert Pich. Doświadczony Słowak na Łazienkowską przyszedł ze Śląska. Jednak nie zrobił furory w klubie ze stolicy. W premierowym sezonie rozegrał w ekstraklasie 17 meczów, ale nie strzelił w nich żadnego gola. Głównie był zmiennikiem. Kolejne dwa występy dorzucił w Pucharze Polski. I właśnie to trofeum zapisał sobie w cv.

Piotr Zieliński zachwyci w Interze Mediolan? Były kadrowicz tak widzi jego rolę we włoskim gigancie

Trener Kosta Runjaić na niego nie stawiał

W obecnej edycji trener Kosta Runjaić nie widział miejsca dla Słowaka. Występował tylko w trzecioligowych rezerwach i wspomagał ten zespół w rozgrywkach Pucharu Polski. Pich żegna się z Legią. Jak poinformował klub rozwiązał umowę za porozumieniem stron. "Robert, dziękujemy Ci za grę z „eLką” na piersi i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - napisano w oficjalnym komunikacie warszawskiego klubu.

Kamil Kosowski o pracy byłego trenera Lecha. Były kadrowicz zwrócił uwagę na tego szkoleniowca

Po 1,5 roku spędzonym w stołecznym klubie Robert Pich odchodzi z Legii Warszawa. Zawodnik rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron.Robert, dziękujemy Ci za grę z „eLką” na piersi i życzymy powodzenia w dalszej karierze.Więcej➡️https://t.co/jHcMAsrwfh pic.twitter.com/twUfrJtBbU— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) January 4, 2024

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek