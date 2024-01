Piotr Zieliński zachwyci w Interze Mediolan? Były kadrowicz tak widzi jego rolę we włoskim gigancie

Włosi nie mają wątpliwości ws. Piotra Zielińskiego. Pomocnik miał podjąć decyzję co do swojej przyszłości

Wyszedł ze strefy komfortu

Umowa polskiego pomocnika z Napoli jest ważna do końca rozgrywek. Ostatnio dziennik „Corriere dello sport” umieścił Polaka na okładce z wymownym tytułem: Zieliński wybiera Inter. - To bardzo dobry ruch z jego strony - mówi Piotr Czachowski, ekspert od ligi włoskiej. - Wszyscy we Włoszech to podkreślają. Inter to najbardziej korzystna opcja dla niego. Dyrektor sportowy Giuseppe Marotta poluje na zawodników bez kontraktu, co robi z wielkim powodzeniem. W każdym razie Zieliński odchodząc z Napoli wychodzi ze strefy komfortu. W ten sposób udowadnia, że nie zadowala się tym, co już osiągnął, a wciąż ma apetyt na kolejne sukcesy - tłumaczy.

Jest jedną z legend Napoli

Zieliński rozgrywa w Napoli ósmy sezon. Zdobył z tym klubem Puchar Włoch, a w ubiegłej edycji sięgnął po mistrzostwo. - Zapisał piękną kartę w historii tego klubu, stając się jedną z legend - opisuje Czachowski. - Zwieńczeniem tej przygody było wygranie Serie A. Nagrodą jest to, że Inter i Juventus, dwaj giganci włoskiego futbolu, rywalizowali o jego pozyskanie. Transfer do Interu będzie taką klamrą we Włoszech, ale to nie koniec. W nowym otoczeniu będzie miał jeszcze szanse wzbogacić cv o kilka trofeów. W Mediolanie będzie miał okazję powalczyć o wygranie Ligi Mistrzów. To kolejne wyzwanie dla tego klubu, jak i dla Zielińskiego, który z Napoli dotarł do ćwierćfinału. Zasługuje na to, żeby stało się to jego udziałem - zaznacza.

W Juventusie miałby pewny plac

Reprezentant Polski był liderem Napoli. Czy podobnie będzie miało miejsce w naszpikowanym gwiazdami liderze Serie A? - Powiem tak: zdecydowanie więcej meczów Zieliński rozegrałby w Juventusie - przekonuje. - Miałby pewny plac, ale minusem byłby ten taktyczny „kaganiec”, który trener Massimiliano Allegri nakłada na graczy. W „Starej Damie” nie byłoby takiej rywalizacji, jaka czeka go w Interze. Na pewno on się z tym liczy. Ale Zieliński sobie poradzi. Wydaje mi się, że ten ruch z pozyskaniem Polaka, to taki rodzaj zabezpieczenia się na przyszłość. Michitarjan gra świetnie, ale ma już swoje lata - zauważa.

Inter szykuje się do ucieczki

Inter prowadzi w lidze włoskiej. O tytuł będzie bił się z Juventusem. - Wydaje mi się, ten sezon będzie należał do Interu - prognozuje. - Oczywiście Juventus będzie się czaił i czekał na potknięcie lidera. Na razie się na to nie zanosi. Choć Inter zaliczyli wpadkę z Bologną w Pucharze Włoch. To ujma na charakterze tej drużyny. Inter jest budowany z pomysłem od dłuższego czasu. Przygotowuje się do ucieczki, tak jak w poprzedniej edycji zrobiło to Napoli. Dlatego sprowadza takich piłkarzy jak Zieliński. Trener Simone Inzaghi inwestuje. Chce mieć wyrównaną grupę, złożoną z uznanych piłkarzy, z którymi będzie miał szanse walczyć o te najwyższe cele - twierdzi Czachowski.

