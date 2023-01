Lukas Podolski wypowiedział się na temat swojej przyszłości! Były reprezentant Niemiec wskazuje na jeden aspekt, szczere wyznanie

To chce osiągnąć Kamil Grosicki. Wyzwania przed gwiazdą Pogoni Szczecin, co z reprezentacją Polski? [WIDEO]

Lukas Podolski jeszcze w trakcie swojej świetności powtarzał wielokrotnie, że przed końcem kariery zamierza wzmocnić kadrę Górnika Zabrze. Latem 2021 roku były reprezentant Polski został zaprezentowany w barwach "Trójkolorowych", fani zabrzańskiego klubu byli bardzo zadowoleni, że tak doświadczony piłkarz zasili szeregi "Górników". Od tamtego czasu 37-latek wystąpił w 41 spotkaniach, w których wpisał się 11 razy na listę strzelców. W sezonie 2022/2023 były mistrz świata rozegrał 16 meczów strzelając cztery bramki i dokładając sześć asyst. Podczas wywiadu z portalem "Fourfourtwo.com" wypowiedział się na temat przyszłości.

Lukas Podolski wypowiedział się na temat przyszłości na murawie! Były reprezentant Niemiec wskazał, co może zdecydować

- Dobrą rzeczą jest to, że mogę sam decydować. Jeśli będę głodny gry i czuł się dobrze, przedłużę kontrakt, więc zobaczymy, ale jeszcze nie wiem. Czuję się świetnie i nie miałem żadnych kontuzji. Jeśli mam problemy z kontuzjami lub widzę, jak zawodnicy wyprzedzają mnie na treningach i podczas meczów, lub jeśli nie mogę już tego znieść, wtedy mogę zdecydować: Ok, to koniec. Ale tak nie było i dlatego nadal gram. Nie zamierzam teraz podejmować żadnych decyzji. Nie wiem, co będzie po zakończeniu kariery. Nie rozpocząłem żadnych kursów trenerskich ani dyrektorskich. Mogę zdecydować, kiedy przestanę grać - przyznał Podolski.

Górnik Zabrze najbliższy mecz rozegra w poniedziałek (30.01), rywalem "Trójkolorowych" po przerwie będzie Cracovia. Na ten moment zabrzański klub zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 20 punktów.