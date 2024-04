Lukas Podolski z ofertą transferu? Mowa o konkretnych rozmowach, fakty wychodzą na jaw!

Lukas Podolski mógł być bohaterem bardzo ciekawego transferu? Jak się okazuje, zawodnik Górnika Zabrze miał nie tak dawno prowadzić rozmowy transferowe i być bliskim powrotu do swojej starej drużyny - FC Koeln! O szczegółach powiedział Mateusz Borek, który w "Kanale Sportowym" przekonywał, że powrot Poldiego do Bundesligi był możliwy!

Lukas Podolski mógł wrócić do Bundesligi. Mateusz Borek wszystko ujawił

Jak powiedział Borek w rozmowie z "Kanałem Sportowym", było bardzo blisko, aby Podolski mógł wrócić do Bundesligi.

- - Ja wiem, że to może zabrzmieć absurdalnie, jeśli mówimy o 39-letnim zawodniku z Ekstraklasy. Jeden z ludzi, który jest blisko zarządu 1. FC Köln, zadzwonił do mnie kilka tygodni temu. Były rozmowy na linii Steffen Baumgart, ówczesny trener 1. FC Köln, bo dzisiaj opiekuje się ten trener HSV. Tam nie idzie mu dobrze. Wracając do Lukasa Podolskiego, trener chciał go w Köln. Jako takiego motywatora, faceta co ma wielki posłuch w szatni, relacje z kibicami, od czasu do czasu zagra w Bundeslidze - opowiada Borek.

To transferu miało nie dojść jednak przez zarząd klubu.

- - Nie do końca podobał się ten pomysł ludziom, którzy stali wyżej od trenera - opowiadał dziennikarz.