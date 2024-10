Marcin Sasal się nie zatrzymuje. Kosmiczny wyczyn Pogoni Grodzisk Mazowiecki, nie do wiary!

Widać był drużynę i jej charakter

Teraz Pogoń wygrała na wyjeździe 2:0 z KKS Kalisz w 15. kolejce i jest to dla niej mecz numer 23 bez porażki, uwzględniając oczywiście jeszcze wyniki z poprzedniego sezonu. To niebywały wyczyn. W Kaliszu na początku gola strzelił Jakub Lis (po raz piąty w sezonie), a gospodarzy dobił Jakub Apolinarski, dla którego było to drugie trafienie w rozgrywkach. - Widać było w tych chłopakach zaangażowanie nawet w trudnym momencie - powiedział trener Sasal. - Widać było drużynę, charakter, że jest wola zwycięstwa, że wszyscy to czują. Walczą i zmierzają do celu - tłumaczył szkoleniowiec.

Piąta wygrana z rzędu

Triumf Pogoni jest tym cenniejszy, że w końcówce podopieczni trenera Marcina Sasala musieli radzić sobie w osłabieniu. Matheus Dias został ukarany czerwoną kartką. Co ciekawe, w trzech ostatnich spotkania jego zespół zwyciężał w stosunku 2:0. To jest piąta wygrana z rzędu na tym poziomie rozgrywek. W następnej kolejce Pogoń będzie gościć u siebie Hutnika Kraków (2.11). Jednak wcześniej zagra na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz (30.10) w Pucharze Polski.

