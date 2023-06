Michał Listkiewicz do szefa "Nigdy więcej": Donos na Marciniaka to zwykły paszkwil

Tak Josue zwrócił się do Kamila Grosickiego. Co za wymiana między gwiazdami ekstraklasy!

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" doniosło do UEFA na Szymona Marciniaka. Członków stowarzyszenia sprowokował do tego udział arbitra z Płocka na konferencji "Everest", która odbyła się 29 maja w Katowicach. Jednym z organizatorów tego wydarzenia był Sławomir Mentzen, polityk "Konfederacji". Występ Marciniaka na konferencji powiązanej ze skrajnie prawicową partią wzburzył antyrasistowskie stowarzyszenie. Tak oto udział polskiej grupy sędziowskiej w finale Ligi Mistrzów w Stambule stanął pod znakiem zapytania.

– Czy da się jeszcze zatrzymać tą całą spiralę nieszczęść związanych z wystąpieniem Szymona Marciniaka na wydarzeniu biznesowym organizowanym przez Sławomira Mentzena? Choć to jeden z liderów Konfederacji, to spotkanie nie miało charakteru politycznego, a samo wystąpienie dotyczyło drogi do osiągnięcia sukcesu. To się musi dać odkręcić...

– Jestem zbulwersowany całą historią i postępowaniem pana Rafała Pankowskiego (najważniejsza osoba w organizacji Nigdy Więcej). Tym bardziej, że byłem wiele lat ambasadorem tej organizacji. I jestem pierwszy, który podpisuje się pod walką z rasizmem, ksenofobią, nienawiścią. Byłem dumny, że byłem ambasadorem, a teraz nie jestem. Nie chcę robić jakiś daleko idących porównań, ale donosicielstwo ma w Polsce duże tradycje i jest potępiane. Wystarczyło zaprosić Szymona Marciniaka na rozmowę. W tej rozmowie powiedzieć, jakie mają uwagi i posłuchać jego wyjaśnień. Szymon by pewnie wszystko wyjaśnił, jeśli trzeba to by wyraził jakieś ubolewanie. Potem wydać wspólny komunikat i tyle. Natomiast pisanie do UEFA to... trudno jakieś słowa znaleźć...

– UEFA nie powinna niezwłocznie skontaktować się z Szymonem Marciniakiem, zamiast monitorować media w Polsce i Europie, wyciągając złe wnioski?

– Na razie minęła jedna noc. Ta organizacja FARE (Football Against Racism in Europe), której członkiem jest "Nigdy Więcej" jest oficjalnym partnerem UEFA. Od wielu lat. I ta organizacja ma duże zasługi w walce z rasizmem na stadionach w całej Europie. To ważny partner dla UEFA w budowaniu wizerunku federacji walczącej z rasizmem. UEFA musi traktować to poważnie i ją rozumiem. Natomiast pan Pankowski przed napisaniem paszkliwego donosu powinien odbyć rozmowę z Szymonem Marciniakiem.

Obrzydliwe polityczne powiązania UEFA. Współpracują z Rosją i Białorusią, chcą ukarać Marciniaka za udział w wydarzeniu Mentzena

– Ile teraz UEFA może mieć czasu na ewentualne decyzje, lub nawet zmianę składu sędziowskiego?

– Ma z pewnością cały weekend, poza tym jest inna grupa sędziowska w pogotowiu. Nawet jak wyznaczony jest jakiś zespół sędziowski, to po cichu jest też przygotowany inny zespół, bowiem może zdarzyć się wszystko: kontuzje, problemy w podróży itp. Nie ma szukania w panice zastępczych sędziów. Oni w pogotowiu są. Mam nadzieję, że pozostaną w tym pogotowiu i nic więcej.

– W 1990 roku też wpłynął na mnie donos. Przed mistrzostwami świata. Innego kalibru sprawa: donos, że łączę działalność sędziowską i dziennikarską. Wezwano mnie na dywan i powiedziano: masz minutę na decyzję, czy chcesz tu być jako sędzia czy dziennikarz. Oczywiście podjąłem właściwą decyzję i potem byłem w finale. W przypadku Szymona sprawa jest innej natury.

– UEFA nie widzi problemu organizowania finału Ligi Mistrzów w Turcji, którą rządzi dyktatura Erdogana?

– Erdogan został dopiero co wybrany, nie słyszy się, by wybory były sfałszowane. Nie ma protestów... Nigdy nie byłem i nie będę stronnikiem poglądów pana Mentzena, ale uznaję, że jest to legalnie działająca w Polsce partia, która ma wszelkie prawa jak inne ugrupowania. Póki ktoś nie jest skazany, lub partia nie jest zdelegalizowana, to nie można stosować jakiś ostracyzmów. Można nie głosować. I tak wyrazić stanowisko.

Szymon Marciniak na Evereście. Mamy głos organizatorów konferencji, o tym mówił arbiter w Katowicach

– To musi być koszmar dla całej ekipy sędziowskiej...

– Odsunięcie ich od finału to byłoby coś strasznego. Szymon nie dostał tej nominacji na piękne oczy czy z przyczyn geopolitycznych, tylko z powodu jakości swojej pracy. Jest najlepszym sędzią na świecie, jest w tym wszystkim też mój syn. To wygląda jakby ktoś pędził autostradą i na skórce od banana się wywrócił. Ta skórka od banana sama się nie znalazła. Tylko podrzucił ją pan, który ma na sztandarach hasło "Fair Play" i sam to hasło złamał.

