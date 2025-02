Puszcza Niepołomice walczy o życie w ekstraklasie

W poprzedniej kolejce Puszcza potknęła się przegrywając 1:2 z Zagłębiem Lubin. Gospodarzy skarcił w drugiej połowie Dawid Kurminowski, strzelec dwóch goli. Dla rywali to było cenne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie. Zagłębie odskoczyło od strefy spadkowej i zepchnęło do niej Puszczę, która notuje już serię trzech meczów bez wygranej. Do bezpiecznej pozycji traci tylko dwa punkty. Czy poprawi dorobek po wizycie na Łazienkowskiej w stolicy?

Michalis Kossidis rozkręca się w polskiej lidze

Najskuteczniejszym piłkarzem Puszczy jest Michalis Kossidis, który w tym sezonie strzelił siedem goli w 19 występach. Trafił także w poprzedniej kolejce, w meczu z Zagłębiem Lubin. To pierwszy sezon greckiego napastnika w ekstraklasie. Przed przyjazdem do Polski przez rok grał w Holandii. W VVV Venlo wypadł korzystnie, bo zdobył dziewięć bramek w najwyższej klasie. W Grecji związany był z AEK Ateny. W barwach greckiego giganta w dziesięciu meczach uzbierał tylko 81 minut. - Jak ktoś ma siedem goli w ekstraklasie, to jest to okazały wynik - podkreślił trener Feio podczas konferencji prasowej. - Kossidis jest ciekawym, młodym napastnikiem. To nie jest łatwo być piłkarzem AEK-u, a on jest piłkarzem tego klubu. To duży klub w Grecji. Piłka nożna nie jest sportem indywidualnym. Zawsze zagrożenie przychodzi z różnych stron, bo to sport zespołowy - dodał szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

