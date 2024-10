Miliony dla Legii i Jagiellonii. Takie będą premie dla polskich klubów za udział w pucharach

Prawdziwy pogrom wśród pierwszoligowców, karuzela kręci się jak szalona. Były reprezentant Polski też nie dał rady. A on bez strachu wszedł do Odry!

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa mogą liczyć na co najmniej 3,7 mln euro z tytułu premii od UEFA za udział w europejskich pucharach w tym sezonie, w tym 3,17 mln za sam awans do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Kolejne środki otrzymają za wyniki w tym etapie oraz ewentualne awanse do kolejnych. Poza premią za awans dojdzie 400 tys. za każde zwycięstwo, 133 tys. za remis (pozostałe środki z puli będą rozdysponowane proporcjonalnie, jak w przypadku LM i LE), wielokrotność 28 tysięcy euro zależnie od pozycji w tabeli końcowej (za pierwsze miejsce 36 x 28 tys., czyli 1,008 mln), kolejne 400 tys. euro za miejsca 1-8 i 200 tys. za pozycje 9–16.

Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca"

Awans do barażu o 1/8 finału (miejsca 9-24) wyceniono na 200 tys., do 1/8 finału - na 800 tys., do ćwierćfinału - 1,3 mln, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - na cztery miliony euro. Triumfator finału otrzyma dodatkowe trzy miliony euro.

Zasadniczy budżet rozgrywek pucharowych dotyczy ich tzw. scentralizowanej części, rozpoczynającej się od decydującej, czwartej rundy kwalifikacji i obejmującej fazę ligową (dawniej: fazę grupową) wszystkich trzech europejskich pucharów, a także Superpuchar UEFA. Nowy podział środków finansowych obowiązywać będzie do końca sezonu 2026/27. Z tej puli 2,467 mld euro trafi do uczestników Champions League oraz Superpucharu UEFA, 564 mln do klubów występujących w Lidze Europy i 285 mln do zespołów grających w Lidze Konferencji.

Zmieniono też model przyznawana premii obowiązujący w przeszłości, polegający na określonym podziale wpływów z praw marketingowych i telewizyjnych oraz środków za miejsce zajmowane w rankingu UEFA obejmującym wyniki zespołów we wcześniejszych latach. Teraz te dwa aspekty połączono w jeden nazwany „value pillar”.

853 mln euro za prawa marketingowe i telewizyjne

W Champions League wypłaty z tego tytułu rozdysponowane będą z puli 853 mln euro. Będzie on wyliczany analogicznie w Lidze Europy (z puli 198 mln euro) oraz Lidze Konferencji (57 mln).

Osobna pula, w wysokości ok. 132 milionów euro, rozdysponowana będzie między kluby uczestniczące w rundach 1–3 eliminacji poszczególnych pucharów. UEFA wypłaci klubom po 175 tys. euro za występ w każdej kolejnej rundzie (z pewnymi wyjątkami). Dodatkowo, każdy krajowy mistrz, któremu nie uda się awansować do fazy ligowej któregokolwiek z europejskich pucharów, otrzyma 260 tys. euro.

Na tej podstawie wyliczono, że Wisła Kraków, która odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji LK, a jako zdobywca krajowego pucharu zaczynała od LE, zarobiła za tegoroczne występy 1,45 mln euro. Z kolei Śląsk Wrocław, który odpadł w 3. rundzie eliminacji LK, ale brał udział tylko w dwóch etapach rywalizacji, może liczyć na 900 tys. euro.

Nagrody finansowe UEFA za udział w Lidze Konferencji 2024/25 (w euro)

awans do fazy ligowej 3,17 mln

każde zwycięstwo w fazie ligowej 400 tys.

każdy remis w fazie ligowej 133 tys.

zajęcie 36. miejsca w fazie ligowej 28 tys.

zajęcie 35. miejsca w fazie ligowej 2 x 28 tys.

zajęcia 34. miejsca w fazie ligowej 3 x 28 tys

zajęcie 1. miejsca w fazie ligowej 36 x 28 tys. (1,008 mln)

dodatkowa premia za miejsca 1-8 400 tys.

dodatkowa premia za miejsca 9-16 200 tys.

awans do barażu o 1/8 finału 200 tys.

awans do 1/8 finału 800 tys.

awans do ćwierćfinału 1,3 mln

awans do półfinału 2,5 mln

awans do finału 4 mln

zwycięstwo w finale 3 mln