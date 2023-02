Młodzi Polacy to w bramce chojracy! To na ten duet trzeba zwrócić uwagę

John van den Brom przed meczem z Bodo/Glimt. Trener Lecha mówi o presji, to zachwyciło go w Norwegii

Jesus Imaz chce to zrobić. Gwiazda Jagielloni ma cel do zrealizowania. Plany pokrzyżuje mu bramkarz Radomiaka?

Niemczycki robi postępy

Bardziej doświadczony jest Niemczyki. Dla bramkarza Cracovii to już trzeci sezon w ekstraklasie. W poprzedniej kolejce dobrze zaprezentował się w starciu z Legią. W drugiej połowie wybronił rzut karny, który wykonywał Josue. Portugalczyk próbował pokonać golkipera Pasów strzałem pod poprzeczkę, lecz ten wyczuł jego zamiary i nie dał się zaskoczyć. - Niemczycki ma atuty, robi postępy, ale może być jeszcze lepszy. Jest szybki, dobrze spisuje się na linii, nieco gorzej jest u niego z grą na przedpolu - uważa Jan Mucha, były słowacki kadrowicz.

W tej chwili robi dobre wrażenie

Obecny sezon jest w jego wykonaniu udany. Cieszy się zaufaniem trenera Jacka Zielińskiego. Wystąpił we wszystkich 20 meczach w lidze w pełnym wymiarze czasowym. Nie zawodzi, bo w dziewięciu meczach zagrał na zero z tyłu, co daje mu czwarte miejsce w ekstraklasie. Wybronił 52 strzały, wykonał 544 podania, 296 to podania celne. - Niemczycki jest wyróżniającą się postacią - ocenia Adam Matysek, były bramkarz reprezentacji Polski. - Nie wiem, na którym miejscu skończy rozgrywki Cracovia, czy Niemczycki będzie mieć szansę zaprezentowania się na tle innym niż tylko ekstraklasa: w pucharach, może w zagranicznym klubie. Przydałoby się to sprawdzić. Ale w tej chwili robi dobre wrażenie - przekonuje uczestnik MŚ 2002.

Mrozek stanowi dużą wartość dla Stali

Pozytywnie zaskakuje także Bartosz Mrozek, który w Stali broni bez kompleksów i ma pewne miejsce w składzie. Cechuje go odwaga w grze. W tym roku zatrzymał napastników Lecha i Rakowa, a w sumie w ośmiu meczach zachował czyste konto. Jego statystyki wyglądają następująco: 70 obronionych strzałów (drugie miejsce w lidze), 706 podań, 478 podań celnych - w tych klasyfikacjach jeden najlepszy. - Nie będę wchodzić w buty działaczy i trenerów Lecha, ale widzę, że Mrozek w Stali stanowi dużą wartość dla zespołu. Mam wrażenie, że warto byłoby w Poznaniu dać mu szansę pokazania się po zakończeniu wypożyczenia - zastanawia się Matysek.

Warto obserwować ich rozwój

Były kadrowicz jest zdania, że trzeba monitorować postępy Niemczyckiego jak i Mrozka. - W obu przypadkach za wcześnie mówić o reprezentacyjnych szansach tych chłopaków - zaznacza. - Tym bardziej, że z kandydatami do bramki w kadrze nigdy nie mieliśmy problemów. Ale warto obserwować ich rozwój. Być może już w mocniejszych klubach niż obecne - prognozuje Matysek.

Niech wzorem będzie Tobiasz

Mucha zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt i przywołuje historię Kacpra Tobiasza z Legii. - Najważniejsze, aby głowa u tych chłopaków była „zdrowa” - podkreśla. - To kluczowe. Zauważyłem, że dziś młodzi są otwarci, chcą się pokazać. Cechuje ich odwaga i niczego się nie boją. I to widać w grze. Niech przykładem dla nich będzie Kacper Tobiasz, który w ciągu roku zrobił ogromny postęp. Był na wypożyczeniu w pierwszej lidze, wrócił do Legii, gdzie wywalczył sobie pewne miejsce. A teraz mówi się o tym, że może być sprzedany po sezonie za rekordowe pieniądze - kończy Mucha.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin