Motor - Raków TV GDZIE OGLĄDAĆ? Motor - Raków TRANSMISJA LIVE ONLINE. Motor - Raków 1.03 STREAM ONLINE. Motor - Raków NA KTÓRYM KANALE DZISIAJ?

Od lat 2011-2013 nie zdarzyło się, aby jakaś drużyna trzy razy z rzędu sięgnęła po Puchar Polski. W tym sezonie na dobrej drodze do powtórzenia wyczynu Legii Warszawa jest Raków Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna w dwóch poprzednich edycjach tych rozgrywek świętowali zdobycie pucharu, a teraz mają okazję na dublet. Bo i w lidze są zdecydowanymi liderami. Na razie jednak muszą skupić się na tym, co czeka ich w środowe popołudnie. Częstochowianie udadzą się do Lublina, gdzie zmierzą się z Motorem. Zespół ze wschodu Polski na co dzień występuje w II lidze i na razie nie zanosi się na to, aby podopieczni Goncalo Feio mieli powalczyć o awans, gdyż do strefy barażowej tracą już sporo punktów. Nadal jednak mogą marzyć o zdobyciu Pucharu Polski, choć w środowym spotkaniu nie będą faworytami.

Motor Lublin ma już na rozkładzie jeden klub z Ekstraklasy. Dwie rundy wcześniej po dogrywce pokonał Zagłębie Lubin. Co ciekawe w Lublinie dojdzie do starcia dwóch byłych współpracowników. Goncalo Feio był niegdyś asystentem Marka Papszuna. - Znamy siebie nawzajem, pracowaliśmy razem. W drużynie Motoru widać dużo zasad, które też znamy, natomiast kwestii taktycznych, jakichś dodatkowych smaczków nie brałbym w ogóle pod uwagę. Gramy w swojej określonej, powtarzalnej strategii - przyznał szkoleniowiec Rakowa.

Mecz Motor Lublin - Raków Częstochowa odbędzie się w środę 1 marca. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport oraz w internecie na płatnej platformie Polsat Box Go. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30.