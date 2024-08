Nagle gruchnęły informacje o Lukasie Podolskim. Można popłakać się ze wzruszenia, będziemy świadkami poruszających scen

Z Anglii do Białegostoku

Skandaliczne sceny na meczu Cracovia – Widzew. To mogło skończyć się tragedią, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy

Lukas Podolski będzie uhonorowany w specjalny sposób. Okazuje się, że drużyna FC Koeln, w której zawodnik spędził najlepsze lata kariery i której to jest legendą, przygotuje dla niego specjalne pożegnanie. Będziemy świadkami bardzo poruszających scen, podano pierwsze szczegóły!

Lukas Podolski zostanie uhononorowany! Piękny gest włodarzy FC Koeln

Nie da się ukryć, że FC Koeln ma specjalne miejsce w sercu zawodnika. To właśnie tam piłkarz debiutował w seniorskiej piłce i stał się wielką gwiazdą Bundesligi. Po grze w Bayernie Monachium, zawodnik wrócił jeszcze do "Koziołków" i ugruntował pozycję legendy w niemieckim klubie. Drużyna z Kolonii chce mu podziękować za lata gry i organizuje mecz pożegnalny, który odbędzie się 10 października. Wśród gości nie zabraknie zawodników, z którymi Podolski zdobywał mistrzostwo świata w 2014 roku,

- Niezwykle ważne jest dla mnie, aby podziękować w Kolonii za wsparcie przez te wszystkie lata. To ostateczna deklaracja miłości do wyjątkowego miasta, klubu z jego wspaniałymi kibicami, wieloletnimi kolegami z drużyny i wieloma innymi osobami, które do dziś towarzyszą mi w mojej podróży - powiedział Podolski, cytowany przez stronę internetową klubu.