Nie żyje Ireneusz Serwotka. Stworzył potęgę klubu z Wodzisławia

Kiedyś Steve Kapuadi miał być następcą reprezentanta Polski. To dlatego nie doszło do transferu

Bajkowe urlopy piłkarzy ekstraklasy. To tam gwiazdy ligi łapały promienie słońca

To właśnie w dużej mierze dzięki Ireneuszowi Serwotce było głośno o drużynie z Wodzisławia Śląskiego, leżącego blisko granicy z Czechami. Klub w 1996 awansował od ówczesnej I ligi i zajął w niej 3 miejsce, ustępując tylko Widzewowi i Legii. W tamtej drużynie występowali m.in. Jan Woś, Paweł Sibik, Ryszard Wieczorek i Mirosław Szwarga, ojciec obecnego trenera Rakowa, Dawida Szwargi. Sibik jako piłkarz Odry wystąpił na MŚ 2002 w Korei Południowej.

Polski obrońca błyszczy na zapleczu Premier League. Siódmy gol w sezonie, co na to Michał Probierz?

Drużyna z Wodzisławia aż do 2010 roku grała w ekstraklasie. Serwotka właśnie do tego roku był prezesem tego klubu. W latach 1997-2002 pełnił funkcję prezydenta Wodzisławia, a następnie (2016-18) był starostą wodzisławskim. Zasiadał również w zarządzie PZPN oraz radzie nadzorczej Ekstraklasy. Ireneusz Serwotka zmarł 1 stycznia 2024 roku. - Znaliśmy Go niemal wszyscy. Od wielu lat zaangażowany w życie naszego miasta i powiatu [...] Wiele się od niego można było nauczyć. Wielki smutek i żal mnie ogarnia - napisał w mediach społecznościowych Mieczysław Kieca, obecny prezydent Wodzisławia.

Kamil Grosicki zaskoczył tymi słowami. Mówi o swoim wieku i ewentualnym transferze: To byłby rekord Ekstraklasy