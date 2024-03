i Autor: Cyfrasport Patryk Kun

Powrót w Lany Poniedziałek?

Patryk Kun pauzował dwa mecze, gwiazda Legii wraca do zdrowia. Będzie gotowy na hit z Górnikiem?

W lidze przerwa ze względu na mecze reprezentacji Polski. To dobry czas, aby wyleczyć urazy. W każdym razie do zajęć wrócił pomocnik Patryk Kun (29 l.), który ćwiczył już z zespołem Legii. Zawodnik wraca do zdrowia, ale czy zdąży się wykurować na hitowe starcie z Górnikiem Zabrze, które zaplanowano podczas Świąt Wielkanocnych?