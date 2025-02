Pogoń Szczecin - Piast Gliwice NA ŻYWO relacja. Ćwierćfinał Pucharu Polski Pogoń - Piast live online WYNIK, SKŁADY

Pogoń - Piast WYNIK na żywo

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Pogoń:

Piast:

Na żywo Pogoń Szczecin - Piast Gliwice Witamy w relacji na żywo z meczu ćwierćfinału Pucharu Polski Pogoń - Piast. Początek spotkania o godzinie 18:00. Zapraszamy!

Starcie Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice w tegorocznym ćwierćfinale Pucharu Polski to dopiero trzecie pucharowe spotkanie obu ekip, a ich bilans to obecnie 1:1. Po raz pierwszy, w 2009 roku górą byli "Portowcy", którzy wygrali 2:0. Ekipa z Gliwic czekała na rewanż aż do 2021 roku. Znów w 1/8 finału i znów w Szczecinie, ale wtedy górą okazał się Piast po wygranej 2:1. Teraz stawka jest jeszcze większa, bo Pogoń lub Piast dołączą do Ruchu Chorzów w gronie półfinalistów Pucharu Polski.

Pomimo tego, że w ligowej tabeli obie ekipy dzieli aż kilka miejsc, to zarówno Pogoń, jak i Piast mogą pochwalić się świetną serią aż kilku miesięcy bez porażki w spotkaniach o stawkę. "Portowcy" przegrali ostatni raz 0:1 z Radomiakiem na początku listopada 2024 roku. Ekipa ze Śląska uległa z kolei Górnikowi 0:1 pod koniec listopada.

W poprzedniej rundzie Pucharu Polski Pogoń ograła 4:3 Zagłębie Lubin, a Piast dopiero po rzutach karnych wyeliminował Śląsk Wrocław po remisie 1:1.