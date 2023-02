Polak zmierza po nagrodę Puskasa! Rywalizuje z gwiazdami, może napisać historię!

Marcin Oleksy może napisać wspaniałą historię. Gracz AMP-futbolowej Warty Poznań przeszedł do finałowej trójki konkursu o nagrodę Puskasa i o trofeum będzie walczył z Richalrisonem z Tottenhamu Hotspur i reprezentacji Brazylii, a także z Dmitrim Payetem, który broni barw Olympique Marsylia. Co ciekawe, w głosowaniu fanów pokonał on takie sławy jak Mario Balotelli, Theo Hernandez i Kylian Mbappe.

Polak z nagrodą Puskasa? Marcin Oleksy blisko nagrody!

Nagroda Puskasa jest wyróżnieniem dla zdobywcy najpiękniejszej bramki roku, a Oleksy swoim wspaniałym trafieniem przeciwko Stali Rzeszów mógł liczyć na nominację. Piłkarz klubu z Wielkopolski popisał się efektowną przewrotką, czym zyskał uznanie przedstawicieli kapitały konkursu. W pierwszej turze o nominacji do TOP 3 decydowali internauci i uznali, że gracz Warty jest lepszy nawet od wicemistrza świata, Kyliana Mbappe. Do rozdania nagrody dojdzie na ceremonii Gali FIFA The Best w Zurychu, która będzie miała miejsce 27 lutego 2023. Aby zobaczyć, jaką bramkę zdobył Oleksy, przejdź do nagrania poniżej.