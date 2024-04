Potężne ostrzeżenie w kierunku Kuleszy. Znany dziennikarz mówi o wielkim skandalu, uderzył z całej siły

Na linii Wisła Kraków - PZPN doszło do starcia. Włodarz "Białej Gwiazdy" powiedział wprost, że jeśli związek nie dopuści do udziału kibiców z Krakowa, to klub zbojkotuje finał rozgrywek. W tej sprawie wypowiedział się Roman Kołtoń. Dziennikarz mówi wprost, że jeśli fani drużyny z Małopolski nie zostaną dopuszczeni, to będzie to olbrzymi skandal. Padły mocne słowa!

Roman Kołtoń przestrzega Kuleszę. Chodzi o finał Pucharu Polski

Jak mówi Kołtoń, brak fanów "Białej Gwiazdy" byłby olbrzymim skandalem i istną kompromitacją Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Jarosław Królewski to gość, który zmienia - ożywia! - nie tylko Wisłę Kraków, ale i rzeczywistość polskiego futbolu. Robią mu pod górkę, ale w przypadku finału Pucharu Polski Cezary Kulesza nie ma wyjścia - musi się zaangażować, a nie pozorować działania (...) Brak kibiców Wisły 2 maja w Warszawie byłby największą kompromitacją wizerunkową jego kadencji, większą niż Stasiak i kiepskie oświadczenia po Kiszyniowie… - mówi Roman Kołtoń cytowany przez "Interię".