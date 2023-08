Roman Kołtoń wyśmiał Jacka Góralskiego. Ten nie mógł tego tak zostawić, jest odpowiedź byłego reprezentanta

W marcu 2022 roku Góralski zagrał pół spotkania przeciwko Szwecji w walce o mistrzostwa świata w Katarze. W czerwcu występował natomiast w meczach przeciwko Walii, Holandii oraz Belgii w Lidze Narodów i wszystko wskazywało na to, że Czesław Michniewicz będzie mógł liczyć na pomocnika także na wspomnianym mundialu. Zwyżka jego formy zaowocowała także transferem do VfL Bochum grającego w Bundeslidze. Gdy wydawało się, że wszystko idzie po myśli Góralskiego, rozpoczęła się seria zdarzeń, które wszystko zahamowały. Najpierw przez uraz oka Góralski stracił początek sezonu, a później możliwości gry pozbawiła go kontuzja mięśnia. Ostatecznie w Niemczech zagrał on jedynie 4 spotkania i po sezonie Bochum zrezygnowało z jego usług. Po tygodniach bez pracy Góralski być może zaraz znów znajdzie klub, a jest to dość niespodziewanie Wieczysta Kraków.

Kołtoń krytykuje Góralskiego, jest odpowiedź

Wieczysta po nieudanym sezonie i zaskakującym braku awansu do II ligi nie zmienia swojej polityki i wciąż sprowadza doświadczonych piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie czy na jej zapleczu. Część z nich z pewnością mogłaby szukać zatrudnienia w wyższych ligach, jednak krakowski klub nie płaci mało i dla wielu jest to po prostu szansa na zarobienie dobrych pieniędzy przy mniejszym wyzwaniu sportowym.

Sprowadzenie Góralskiego byłoby dużym ruchem nawet jak na Wieczystą, ale nie wszystkim się to podoba. – Parodysta, no panowie. W tym wieku wypisywać się z futbolu, bo Wieczysta płaci więcej? Nigdy nie posądziłbym Góralskiego, który jest takim ambitnym chłopakiem na boisku, że właśnie na taki ruch się zdecyduje – stwierdził ostro Roman Kołtoń w programie portalu Meczyki.pl.

Meczyki udostępniły na swoim profilu na Instagramie właśnie ten fragment wypowiedzi Kołtonia i to w komentarzach pod wideo Jacek Góralski krótko odniósł się do słów dziennikarza. – Roman ty się prawdą futbolu zajmij – odparł krótko piłkarz. To nawiązanie to kanału „Prawda Futbolu” założonego właśnie przez Kołtonia na portalu YouTube.