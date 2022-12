Sonia Śledź została mamą. Była dziennikarka Canal+ opublikowała poruszający wpis o macierzyństwie

To najlepszy gracz ekstraklasy?

Sonia Śledź była jedną z ulubionych reporterek fanów PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie zdecydowała jednak o porzuceniu tej pracy i zmianie swojego życia. W ostatnich miesiącach jej aktywność w mediach społecznościowych zdecydowanie się zmniejszyła. 31 grudnia 2022 roku przekazała jednak świetne wieści. Sonia Śledź została mamą. Była dziennikarka Canal+ Sport urodziła. W poście podsumowującym rok pochwaliła się także zdjęciami z okresu ciąży.

Sonia Śledź została mamą. Była dziennikarka pracowała przy Ekstraklasie

Sonia Śledź postanowiła podzielić się także z fanami poruszającymi słowami i przemyśleniami na temat macierzyństwa. Przyznała, że ten czas był niezwykle wyjątkowy i z ekscytacją wyczekuje na zbliżające się miesiące pełne przeróżnych wyzwań i zadań.

- To był rok, w którym urodziłam człowieka. Jestem oszołomiona wyjątkowością naszych doświadczeń i nigdy z tak ogromną ekscytacją nie czekałam na kolejne przygody naszego życia – napisała Sonia Śledź za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W komentarzach nie brakowało wielu gratulacji od fanów czy kolegów. - Musiał w końcu dojrzeć Cię jakiś bocian i podrzucić prezent. Soniu, wszystkiego dobrego i nie zatrzymuj się. Piękni ludzie plus dzieci to piękniejszy świat – napisał Tomasz Lipiński z Canal+ Sport. - Sonia, gratulacje – dodał komentator tenisa Marek Furjan. - Gratulacje Soniu! To jest najpiękniejsze uczucie na świecie! Zdrowia Wam! - dodała pani Justyna.

Kim jest Sonia Śledź?

Sonia Śledź przez lata była dziennikarką Canal+ Sport. Zaczęła tam pracę w lutym 2012 roku. Ze stacją rozstała się w październiku 2018 roku. Zajmowała się m.in. pracą reporterską przy okazji spotkań PKO BP Ekstraklasy. Ukończyła dziennikarstwo, medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.