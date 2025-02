Stalowe nerwy piłkarzy Piasta. Odrobili dwubramkową stratę i podtrzymali passę bez porażki [WIDEO]

W piątkowym spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice zremisował 2:2 na swoim stadionie ze Stalą Mielec. Zespół z Górnego Śląska miał zdecydowaną przewagę, wiele sytuacji podbramkowych, ale nie zdołał wygrać. Zespół z Podkarpacia w tym sezonie tylko raz wygrał poza Mielcem. Stało to się 24 listopada (16. kolejka spotkań), kiedy to pokonał Radomiaka Radom 2:1. Piast w ciągu pierwszych 20 minut miał trzy klarowne sytuacje do objęcia prowadzenia: w 10., 15. i 17. min. Jednak za każdym razem defensywa Stali potrafiła zażegnać niebezpieczeństwo. W 22. min groźnie uderzył Miłosz Szczepański, ale także i w tym przypadku Jakub Mądrzyk zachował czyste konto. Piast potem - jeszcze przy stanie 0:0 - miał kilka okazji do zdobycia gola, ale to Stal jako pierwsza zdołała trafić do siatki. Konkretnie uczynił to kapitan mielczan Krystian Getinger, dobrze uderzając piłkę w trakcie olbrzymiego zamieszanie pod bramką gliwiczan.

W 53. min mielczanie podwyższyli prowadzenie. Za faul Igora Drapińskiego na Robercie Dadoku sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Piotr Wlazło. Piast zmniejszył straty w 59. min. Wówczas Jorge Felix wykorzystał błąd defensywy dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976). Przed polem karnym rywala doskoczył do "bezpańskiej" piłki. Następnie Felix wbiegł w obręb "16", minął jednego obrońcę, nie dał sobie odebrać piłki mimo ambitnych ataków kolejnego gracza Stali i z pięciu metrów celnie strzelił. Gliwiczanie nadal grali bardzo ofensywnie i wyrównali w 71. min. Po zagraniu z prawej strony piłka trafiła w pole karne Stali, mielczan zdołali zablokować zagranie Erika Jirki. Potem piłka trafiła do Michała Chrapka, który nie będąc pilnowanym bez większego problemu pokonał Mądrzyka. Piast miał jeszcze kilka okazji do zdobycia gola na wagę trzech punktów, ale wynik spotkania nie uległ zmianie.

Piast Gliwice - FKS Stal Mielec 2:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Krystian Getinger (36), 0:2 Piotr Wlazło (53-karny), 1:2 Jorge Felix (59), 2:2 Michał Chrapek (71).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Akim Zedadka, Igor Drapiński, Jakub Czerwiński. FKS Stal Mielec: Łukasz Wolsztyński, Piotr Wlazło. Czerwona kartka za drugą żółtą - FKS Stal Mielec: Piotr Wlazło (90+3).

Sędzia: Piotr Rzucidło (Warszawa). Widzów 3 648.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Akim Zedadka, Miguel Munoz, Jakub Czerwiński, Igor Drapiński - Erik Jirka, Miłosz Szczepański (83. Grzegorz Tomasiewicz), Tihomir Kostadinov, Jorge Felix - Michał Chrapek, Maciej Rosołek (83. Fabian Piasecki).