Stanęliśmy jak wryci po zobaczeniu czym zajada się Lukas Podolski! Piłkarz Górnika Zabrze zaskoczył wszystkich

Ekstraklasa nabiera rumieńców i pomimo, że dopiero zostało rozegrane kilka kolejek to można było się emocjonować wieloma spotkaniami. W pierwszej kolejce Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze po bramkach Mikaela Ishaka oraz Dino Hoticia. W kolejnych kolejkach doszło też do niespodzianek z udziałem Piasta Gliwice. Podopieczni Aleksandara Vukovicia zwyciężyli najpierw 2:0 ze Śląskiem Wrocław, a bohaterami zostali Michael Ameyaw i Arkadiusz Pyrka. Natomiast w kolejnym meczu gliwiczanie zneutralizowali Legię Warszawa na Łazienkowskiej odnosząc zwycięstwo 2:1. Do końca pierwszej połowy na tablicy wyników widniał rezultat 1:1, ale w ostatnich minutach spotkania bohaterem Piasta Gliwice został Tihomir Kostadinov.

i Autor: Instagram/Lukas Podolski

Lukas Podolski pochwalił się co je na kolacje! Niektórzy mogą być w szoku

Lukas Podolski tak jak obiecał w przeszłości na koniec kariery dołączył do ekipy Górnika Zabrze. Mistrz świata z 2014 roku oprócz pomocy klubowi na boisku także korzysta ze swoich kontaktów, aby walczyć o największe trofea co sezon. Nie jest tajemnicą, że zarządzanie w drużynie z Zabrza wygląda coraz lepiej. Aktualnie "Górnicy" znajdują się na 9. miejscu w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Do tej pory wygrali z Radomiakiem Radom 2:1 i Pogonią Szczecin 1:0. W pierwszym meczu doznali dotkliwej porażki z Lechem Poznań 2:0, a w drugim spotkaniu zremisowali z Puszczą Niepołomice 2:2. Podolski często dodaje nagrania bądź zdjęcia do mediów społecznościowych. Tym razem napastnik zaskoczył wszystkich, co je przed snem. Wielu mogło się wydawać, że ma on specjalny catering, a okazało się, że piłkarz Górnika Zabrze nie odmawia najprostszych kanapek.