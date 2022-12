Szlagier PKO BP Ekstraklasy na PGE Stadionie Narodowym? Szalony pomysł, podjęto już pierwsze kroki

Sensacyjny powrót do Wisły Kraków! W przeszłości ściągnął do Polski piłkarskie perełki

Widzew – rewelacja sezonu 2022/2023 w PKO BP Ekstraklasie

W zeszłym sezonie Widzew Łódź występował jeszcze w rozgrywkach Fortuna 1. ligi, do samego końca walcząc o awans. Ostatecznie się udało, piłkarze prowadzeni przez Janusza Niedźwiedzia zajęli bowiem drugie miejsce, jedynie za plecami bezkonkurencyjnej Miedzi Legnica. Wydawało się, że łodzianie w PKO BP Ekstraklasie będą skazani na walkę o utrzymanie, ale na razie zupełnie nic na to nie wskazuje. Widzew jest chwalony za przyjemny dla oka, ofensywny styl, a w dodatku punktuje znakomicie. Drużyna z al. Piłsudskiego w 17 dotychczasowych meczach uzbierała 29 punktów, co na półmetku rozgrywek daje jej miejsce na najniższym stopniu podium! Wyżej znajdują się jedynie Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa.

Trener Arabii Saudyjskiej chce odejść ze swojej reprezentacji! Zostanie trenerem Polaków? Miał taką wole!

Szlagier na PGE Narodowym?!

Choć mecz Legii z Widzewem odbędzie się dopiero w 22. kolejce, już teraz zrobiło się na jego temat głośno. Wszystko z powodu tego, że przedstawiciele łódzkiego zespołu chcieliby rozegrać ten mecz na PGE Stadionie Narodowym! Pomysł ten zrodził się już dawno, miał to bowiem miejsce po sierpniowym meczu pomiędzy tymi zespołami w Łodzi, gdy na trybunach zasiadło prawie 18 tysięcy ludzi. Jak powiedział jednak rzecznik klubu Marcin Tarociński w rozmowie z Interią, zainteresowanie było o wiele większe.

Polacy odebrali szansę Messiemu na historyczny wyczyn. Tego już nie uda mu się dokonać

Mało realny scenariusz

- Oceniliśmy je na 60 tysięcy chętnych. Dlatego powstała taka idea, by zorganizować spotkanie na dużo większym obiekcie. Decydujący głos należy oczywiście do Legii, bo jest gospodarzem rewanżu. To byłoby jednak wielkie wydarzenie i prestiż dla Ekstraklasy – podkreślił Tarociński. Wydaje się jednak, że będzie to niezwykle trudne do zrealizowania. Głównie ze względu na klub ze stolicy, który aprobując taką decyzję utraciłby atut w postaci gry na własnym boisku. Trzeba jednak podkreślić, że takie sytuacje w przeszłości już się zdarzały. Najlepszym przykładem są rozegrane kilkanaście lat temu Wielkie Derby Śląska. Starcie pomiędzy Górnikiem Zabrze a Ruchem Chorzów rozegrano wówczas na Stadionie Śląskim.

Sonda Kto w sezonie 2022/2023 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Legia Warszawa Ktoś inny

Kibice na plaży w Katarze: Brakuje nam piwa! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.