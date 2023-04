Szok! Bartosz Salamon z pozytywnym testem badania antydopingowego! Wiadomo, czy będzie zawieszony

Marek Papszun mówi, co go denerwuje. Trener Rakowa o przegranej z Legią i walce w Pucharze Polski

Salamon ostatnio imponował świetną formą. Dobra gra w Lechu poskutkowała powołaniem do reprezentacji Polski, w której piłkarz zaprezentował się bardzo dobrze. Wczorajsza informacja zszokowała jednak środowisko piłkarskie.

- Lech Poznań otrzymał we wtorek informację, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po rewanżowym meczu ze szwedzkim Djurgårdens IF w Sztokholmie dała wynik pozytywny, który wykazał obecność chlortalidonu, substancji stosowanej w leczeniu nadciśnienia i nie przynoszącej żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Piłkarz nie został zawieszony i może bez przeszkód grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy – czytamy w oświadczeniu klubu.

Piłkarz Lecha Poznań Bartosz Salamon z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

Do sprawy bardzo szybko odniósł się sam Bartosz Salamon, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuje i zawsze konsultuję go z lekarzem Klubu. Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy – podkreślił Salamon.

W oświadczeniu Lech Poznań starał się mocno stanąć po stronie Salamona.

- Badania antydopingowe są standardową procedurą przy każdym meczu pod patronatem UEFA. To pierwszy przypadek pozytywnego wyniku testu przy kilkudziesięciu testach, którym nasi zawodnicy byli poddani w ostatnich sezonach. Wyjaśnieniu będzie podlegać to, w jaki sposób wykryta substancja dostała się do organizmu piłkarza. Gracz nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji sztabu medycznego KKS Lech. Zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy przekonani. Ma nasze pełne wsparcie. Gracz przy naszym udziale zgłasza się do organizacji antydopingowych z wnioskiem o ponowienie badania. Lech stosuje wszystkie procedury przewidziane przepisami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Dlatego jako klub jesteśmy gotowi do pełnej współpracy w celu wyjaśnienia sprawy – czytamy w oświadczeniu.

Bartosz Salamon po meczu Polska - Albania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poniżej komunikat klubu dot. próbki A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona. Zawodnik ma pełne wsparcie Klubu i zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy wszyscy przekonani. https://t.co/khWluVgykC— Lech Poznań (@LechPoznan) April 4, 2023

Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuje i zawsze konsultuję go z lekarzem KlubuWierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy💪 https://t.co/BW6pM6s7JG— Bartosz Salamon (@salamon1591) April 4, 2023