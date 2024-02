To zdarzyło się po raz pierwszy w dziejach! Remis „Niebieskich” z „Zielonymi” dla chorzowian jak porażka

Urodzony w Angoli, wychowany we Francji, wyszkolony w Szwajcarii, skuteczny w Polsce. Ekspert nie ma wątpliwości co do tego gościa z Białegostoku, cóż za słowa!

Zadość tej tradycji odnotowywania przynajmniej jednego gola w meczach obu tych drużyn szybko mógł uczynić Patryk Sikora: nie minęło 150 sekund gry, gdy jego strzał zza „szesnastki” poszybował tuż obok słupka bramki Warty. Zjeżył się nieco na trenerskiej ławce Warty Arkadiusz Szczerbowski, zastępujący chorującego Dawida Szulczka (kłopotów zdrowotnych u „Zielonych” było w tygodniu więcej, paru piłkarzy z podstawowego składu też zaniemogło). Powodów do niepokoju miał zresztą w tej odsłonie sporo. Jędrzej Grobelny między słupkami parę razy – po strzale Roberta Dadoka, Tomasza Wójtowicza i Adama Vlkanovy – stawał jednak na wysokości zadania.

❗️ Arkadiusz Szczerbowski zastąpi dziś trenera Dawida Szulczka w meczu z Ruchem Chorzów. Nieobecność szkoleniowca Zielonych spowodowana jest chorobą.Trenerze, życzymy dużo zdrowia! 💚 pic.twitter.com/zSherkok84— Warta Poznań (@WartaPoznan) February 17, 2024

Ruch – wcześniej czterokrotnie remisowy na Stadionie Śląskim i ostatnio przegrany (0:1 z Legią) – bardzo potrzebował zwycięstwa. Brakowało jednak „Niebieskim” – i to pomimo powrotu do składu ich najlepszego jesienią strzelca, Daniela Szczepana (też chorował) – kropki nad „i”. W 72 min widownia eksplodowała radością, gdy zatrzepotała siatka poznańskiej bramki. Piłka po uderzeniu Vlkanovy i interwencji Grobelnego spadła jednak na nią, a nie wpadła do niej… Dwie minuty później, w swym pierwszym kontakcie z piłką, omal nie trafił do siatki Wiktor Długosz.

Mimo ekspresyjnych przebieżek, gestów i pokrzykiwań Janusza Niedźwiedzia (do sędziego i do podopiecznych) za linią boczną, piłka do siatki warciarzy wpaść nie chciała. Jeszcze w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry gospodarze mieli rzut wolny z 20 metrów. Piłka po strzale Juliusza Letniowskiego poszybowała jednak nad poprzeczką. Ostatecznie więc – po raz pierwszy w owej niemal stuletniej historii – potyczka ligowa obu ekip skończyła się bezbramkowym remisem. Dla „Niebieskich” jest on jak porażka...

Ruch Chorzów – Warta Poznań 0:0

Sędziował Marcin Szczerbowicz (Olsztyn). Widzów 13428.

Ruch: Stipica – Stępiński, Szymański, Sadlok (80. Josema) – Dadok, Sikora, Letniowski, Wójtowicz (86. Feliks)– Kozak (74. Długosz), Vlkanova (74. Wilak) – Szczepan (86. Bartolewski)

Warta: Grobelny – Bartkowski, Szymonowicz (90+6. Tiru), Stavropoulos – Mezghrani, Miguel Luis (66.Kupczak), Żurawski, Przikryl Ż – Szmyt (76. Borkowski), Savić (77. Matuszewski) – Vizinger (76. Eppel Ż)