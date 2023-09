Tomas Pekhart o różnicy w grze w Europie i ekstraklasie. Gwiazdor Legii powalczy o koronę?

Zawsze walczą do końca

To właśnie Pekhart rozpoczął strzelanie w meczu z Górnikiem. To był jego piąty gol w lidze, a dziewiąty licząc wszystkie rozgrywki. Cztery bramki zdobył w Lidze Konferencji. Jak podsumował występ z Górnikiem (2:1)? - Bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz - powiedział Tomas Pekhart, cytowany przez klubowe media warszawskiego zespołu. - Później popełniliśmy błąd. Powinniśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie, bo spokojnie do przerwy mogliśmy prowadzić 3:1. Wtedy byłby większy spokój - zaznaczył i dodał: - Zawsze walczymy do końca. Ta drużyna ma wielki charakter, pokazaliśmy to już kilka razy w tym sezonie - stwierdził.

W Europie drużyny grają otwartą piłkę

Czeski napastnik wyjaśnił, na czym polega różnica w występach Legii w europejskich pucharach i ekstraklasie. - Łatwiej nam się gra w Europie niż w ekstraklasie - wyznał. - W Europie mamy więcej miejsca. 80 procent zespołów gra przeciwko nami tylko defensywnie, czeka na kontratak, a w Europie drużyny grają otwartą piłkę - analizował Pekhart po spotkaniu z Górnikiem, którego wypowiedź zacytował oficjalny portal Legii.

