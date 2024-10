i Autor: Art Service/Super Express Mateusz Kowalczyk

11. kolejka ekstraklasy

Uczestnik wrześniowego zgrupowania reprezentacji ujawnił nowy talent. Mateusz Kowalczyk wjedzie do Puszczy autem?

Od ładnych paru sezonów znakiem rozpoznawczym trenera Tomasza Tułacza i jego podopiecznych z Niepołomic są stałe fragmenty gry, zwłaszcza wrzuty z autu. Bramki po nich zdobywane dawały ekipie spod Krakowa awanse do pierwszej ligi i do ekstraklasy, i pozwoliły się w niej utrzymać w debiutanckim sezonie. Ale GieKSa, która do Krakowa na mecz z Puszczą przyjedzie już w piątek, ma w swych szeregach mocną odpowiedź na niepołomickie auty.