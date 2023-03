Widzew Łódź - Lech Poznań STREAM ONLINE NA ŻYWO Ekstraklasa Gdzie oglądać mecz Widzew - Lech Transmisja ONLINE 19.03.2023

Widzew Łódź kontra Lech Poznań. Hit piłkarskiej ekstraklasy już dzisiaj o godzinie 17.30. Piłkarze Widzewa ostatnio złapali wyraźną zadyszkę, w trzech spotkaniach zdobyli zaledwie dwa punkty. Lech Poznań ma za sobą ciężki bój w Lidze Konferencji. Po dwumeczu ze szwedzkim Djurgardens awansował do ćwierćfinału. Czy Widzew wykorzysta zmęczenie Lecha?

Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań wywołuje duże emocje wśród kibiców. Czwartkowy awans Kolejorza do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy to duży sukces, ale przekonamy się, jak Kolejorz poradzi sobie ze zmęczeniem. - Spodziewamy się rotacji w składzie Lecha, który ma szeroką i wyrównaną kadrę. Rywal może wyjść drugim składem, który będzie równie silny. W takim meczu trzeba wznieść się na wyżyny - powiedział trener Widzewa Janusz Niedźwiedź, który podkreślił, że pomimo sukcesów rywali patrzy przede wszystkim na swój zespół. - Pracujemy z meczu na mecz, w każdym poprawiamy pewne warianty. Jesteśmy świadomi swojej siły, wszystko okaże się w niedzielę - dodał trener Janusz Niedźwiedź.

Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań to hit 25. serii spotkań, być może bój o europejskie puchary, na które apetyt mają i w Łodzi, i w Poznaniu. Jacek Dembiński przyglądać mu się będzie z uwagą, bo z oboma klubami wiążą go wspaniałe wspomnienia. Przy Bułgarskiej dwukrotnie świętował mistrzostwo, triumfował też w barwach Widzewa, do którego przeniósł się prosto z Lecha. - Jako poznaniak zawsze liczę na maksimum. Rakowa lechici już nie dogonią, ale o podium muszą walczyć. Nie tylko o trzecie, ale i o drugie miejsce - mówi Dembiński, który w obu klubach sięgał pan po mistrzostwo. Który z tytułów jest dla niego cenniejszy? - Jestem z Poznania, od dziecka chodziłem na mecze przy Bułgarskiej i kocham Lecha, ale... bardziej cenię złoto Widzewa. W mistrzowskich sezonach Lecha byłem tylko zawodnikiem wchodzącym. Natomiast w Widzewie grałem już w podstawowej jedenastce, często decydowałem o losach spotkań. Równolegle walczyliśmy w Lidze Mistrzów, więc ten sezon naprawdę był dla mnie wyjątkowy - wspomina Dembiński.

Mecz Widzew Łódź – Lech Poznań w 25. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę 19 marca 2023. Początek meczu Widzew Łódź - Lech Poznań o godzinie 17.30. Transmisja TV z meczu Widzew - Lech na antenach Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport. Stream online z meczu Widzew - Lech na Canal+ ONLINE.