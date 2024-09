Wielka burza po deklaracji Sławomira Nitrasa. Minister Sportu chce odebrać Legii miliony. Przypomniał o kibicowskich burdach

To on ma znaleźć Lukę w obronie Motoru. Zahović będzie objawieniem w Górninku?

Można żartować, że Liga Konferencji Europy to rozgrywki trzeciej kategorii i trudno się w nich nie znaleźć, ale mimo wszystko wciąż są to rozgrywki dające duże pieniądze klubom, a przede wszystkim można budować w nich ranking krajowy UEFA, co procentuje na przyszłość. Duży wkład w awans polskiej ligi we wspomnianym rankingu ma m.in. Legia Warszawa, która w ubiegłym sezonie dobrze poczynała sobie w Lidze Konferencji. Szansa na powtórzenie dobrego wyniku jest również w aktualnie trwających rozgrywkach, bo Wojskowi znów awansowali do głównej fazy.

Legia bez milionów od państwa?

Występy w europejskich pucharach miały się również wiązać z dotacją od państwa w wysokości 6-7 mln zł. Wszystko na mocy umowy z Polską Organizacją Turystyczną. I choć umowa ta została przedłużona na kolejny rok, jest w niej zapis, który ostatnio wyciągnął Sławomir Nitras. Mowa tu o wykluczeniu z programu klubów, które w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia programu zostały ukarane przez UEFA. A Legia takie kary dostała, o czym przypomniał Minister Sportu. - Legię Warszawa ostrzegałem już rok temu, gdy musiałem przyjąć sprawozdanie za poprzedni rok. Były te słynne bijatyki z policją, najpierw w Holandii, później w Wielkiej Brytanii, gdzie kibice prowadzili z policją regularne wojny - powiedział Nitras w rozmowie z TVP Info.

Burza po deklaracji Nitrasa

- My mamy w ministerstwie analizę, co się pisało o Legii za granicą, w tych krajach, w których mieli promować Polskę. Gdyby pani porównała, ile pisano o Legii dobrze, a ile w kontekście bójek, awantur, zatrzymań piłkarzy, jakichś szarpanin, w których uczestniczyli prezesi, to by się okazało, że Legia promowała wizerunek Polski w sposób szczególny - dodał. Przypomniał również o zachowaniu Goncalo Feio, który pokazał środkowe palce kibicom Brondby po meczu w Warszawie.

W sieci nie brakowało zarzutów ze strony fanów przede wszystkim Legii, że to osobista zemsta ministra na klubie z Łazienkowskiej, bo już wcześniej kibice wielokrotnego mistrza Polski nieprzychylnie wypowiadali się o polityku. Warto jednocześnie przypomnieć, że wiele klubów, które przyleciały do Polski na mecze w europejskich pucharach, były zachwycone gościną i organizacją wydarzenia.

Tymczasem duże, poważne brytyjskie konta po wizycie w Warszawie:Jeśli to nie jest pozytywna promocja Polski, to sam nie wiem, co nią jest. pic.twitter.com/FNSRlJ8VJw— Adam (@Medstudent1916) September 12, 2024

Jak my Polacy nie będziemy razem przeciwdziałać zagranicznej antypolskiej propagandzie to w naszym kraju dobrze nie będzie. Pan Nitras zamiast języka faktów wybrał populistyczny bełkot i dał wiarę antypolskiej narracji. W sumie to można się było tego spodziewać.— pater matthaeus Ⓛ (@pater_matthaeus) September 12, 2024