i Autor: cyfrasport Rafał Górak i Tomasz Hajto

Śląski klasyk w Zabrzu

Wielkie emocje trenera GKS-u przed meczem z Górnikiem, Rafał Górak prawie jak… Tomasz Hajto. „Pamiętam cały skład”

W 9. kolejce uwagę ekstraklasowych kibiców nie tylko na Górnym Śląsku skupia mecz w Zabrzu, w którym Górnik zmierzy się z GKS-em Katowice. Gości – przez 19 lat nieobecnych w elicie – doprowadził do najwyższej klasy rozgrywkowej Rafał Górak. Dla niego – co sam od czasu do czasu przyznaje – każde spotkanie jest dużym wydarzeniem, wszak to jego pierwszy sezon w ekstraklasie na trenerskiej ławce. Przy okazji przedmeczowego spotkania z mediami – z udziałem obu szkoleniowców – opiekun katowiczan dzielił się swymi osobistymi emocjami związanymi z okazją na grę z Górnikiem w elicie.