Wilczek pokazał kły i natchnął kolegów. Bez rozstrzygnięcia w Gliwicach [WIDEO]

W pierwszej połowie niewiele się działo, a jedyną godną odnotowania sytuacją był strzał Kamila Wilczka w słupek w 44. min. Mecz zaczął się tak naprawdę po tym, jak goście objęli prowadzenie po golu Wojciecha Łaskiego w 61. minucie. Po błędzie Jakuba Czerwińskiego, 23-letni Łaski, który zmienił kontuzjowanego Jesusa Imaza, zdecydował się na strzał z dystansu i pokonał Frantiszka Placha. Gdy nad Piastem zawisło widmo kolejnej porażki, do roboty wzięli się najbardziej doświadczeni piłkarze. W 68. min po dokładnym dośrodkowaniu ze skrzydła Michała Chrapka, efektownym strzałem głową wyrównał Kamil Wilczek. Natchnęło to jego kolegów którzy ruszyli do frontalnych ataków. W 73. min sam na sam z bramkarzem wychodził Damian Kądzior, ale zaplątał się o własne nogi i szansa przepadła. W 81. min Kądzior starał się zrehabilitować, ale po indywidualnej akcji i strzale lewą noga, piłka minęła słupek. W doliczonym czasie gry głodny kolejnych goli Wilczek strzelił głową, ale piłka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką. Dobitka Michaela Ameyawa minęła słupek bramki. Szkoda, że gliwiczanie nie pokazali tyle animuszu od początku, bo wtedy mieliby duże szanse na zwycięstwo. Jednak uśmiech ich trenera Aleksandara Vukovicia po końcowym gwizdku, być może zwiastuje już wkrótce lepsze czasy dla Piasta.

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Wojciech Łaski (61), 1:1 Kamil Wilczek (68-głową).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Israel Puerto, Taras Romanczuk.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 3 328.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Alexandros Katranis - Damian Kądzior, Michał Chrapek (78. Tom Hateley), Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (62. Michael Ameyaw) - Jorge Felix, Kamil Wilczek.

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic - Miłosz Matysik (83. Andrzej Trubeha), Israel Puerto, Mateusz Skrzypczak, Bojan Nastic - Tomasz Kupisz, Taras Romanczuk, Martin Pospisil, Tomas Prikryl (74. Maciej Bortniczuk) - Jesus Imaz (38. Wojciech Łaski), Marc Gual.(PAP)