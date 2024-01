Wryło wszystkich w Radomiaku na tę wieść o Gabrielu Kobylaku. Nowa umowa, a potem transfer bramkarza Legii

Hiszpan wróci do formy?

Wypromuje się w Radomiu

Obiecujący golkiper w ubiegłym sezonie pokazał się z dobrej strony w Radomiaku. Latem wrócił do Legii, ale przez całą rundę nie doczekał się możliwości występu w pierwszym zespole wicemistrza Polski. Grał tylko w trzecioligowej drużynie rezerw. Znalazł się w kadrze na zgrupowanie w Turcji. Teraz zdecydowano o wypożyczeniu piłkarza do Radomiaka. Jednak stołeczny klub nie rezygnuje z zawodnika, bo zaproponował mu nową umowę, która obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Legia go nie skreśla

W rundzie rewanżowej Kobylak będzie zawodnikiem Radomiaka. Dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński tak uzasadnił powody tej decyzji. - Klub zabezpieczył swoje interesy - powiedział przedstawiciel klubu. - Zapewnił przyszłość piłkarzowi i przedstawił plan na jego rozwój. Gabriel ma stabilną sytuację. Może otrzymać szansę regularnej gry w ekstraklasie. W ten sposób nabierze doświadczenia, które pomoże mu w przyszłości. To bardzo dobry przykład dla innych młodych zawodników, jak można prowadzić karierę na tym etapie - zaznaczył dyrektor Zieliński.

