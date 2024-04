Zbigniew Boniek nie hamował się o Goncalo Feio. Wytknął to trenerowi Legii bez litości

Feio będzie pasował do Legii? Są wątpliwości

Zwolnienie Kosty Runjaicia było zaskakującą decyzją, choć trudno powiedzieć, że jakoś szczególnie szokującą. Legia Warszawa raczej nie słynie z cierpliwości do trenerów, a ostatnie wyniki nie przemawiały za niemieckim szkoleniowcem. Co prawda wciąż zespół ma duże szanse na awans do europejskich Pucharów, nie mówiąc o tym, że teoretycznie wciąż jest w walce o mistrzostwo, mimo że w poprzedniej kolejce zremisował z Jagiellonią 1:1, dzięki czemu lider utrzymał przewagę 7 punktów na „Wojskowymi”. Zdecydowanie większe zamieszanie wywołała postać następcy Runjaicia.

Niemal od razu po informacji od „Przeglądu Sportowego Onet”, że Runjaić opuści Legię, Tomasz Włodarczyk z Meczyków podał, że jego zastępcą zostanie właśnie Goncalo Feio. Obie informacje się sprawdziły, choć w drugą było jeszcze ciężej uwierzyć. Do tej pory nie miał on zbyt dużego doświadczenia w samodzielnym kierowaniu drużyną, choć Motor Lublin pod jego wodzą (pracował tam od wrześnie 2022 roku do marca 2024 r.) osiągał świetne wyniki. Wielu ekspertów zwraca uwagę przede wszystkim na konfliktowy charakter trenera, który w Motorze Lublin obrażał rzeczniczkę, czy rzucił w prezesa kuwetą na dokumenty.

Boniek sceptycznie nastawiony do zatrudnienia Goncalo Feio

Sam Portugalczyk tłumaczy, że chce pokazać pracą w Legii, że ludzie potrafią się zmieniać. Mimo to na jego wybór niezbyt przychylnie patrzy Zbigniew Boniek. – Nie znam trenera Feio. W każdym klubie, gdzie był, każdemu "dał z liścia", to trzeba przyznać. Zobaczymy, jak będzie w Warszawie. Jest to pewne ryzyko, ale nie wypowiadam się o trenerze, którego osobiście nie znam. Słyszę, że to dobry trener ze znakomitą taktyką. Na jakiej zasadzie ludzie budują tak szybkie opinie? – komentuje wiceprezydent UEFA w rozmowie z TVP Sport. – Legia nie jest łatwą drużyną. Musi grać o mistrza Polski. Jeżeli by nie weszła do europejskich pucharów, to stoi na rozdrożu i musi zastanowić się, co robić. Czy zmniejszać budżet, czy zainwestować, żeby za rok znowu być mistrzem i coś wygrać – dodaje.