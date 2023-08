Zdobyli Austrię, zdobędą Danię? Legia walczy o awans do fazy grupowej!

Kursy TOTALbet: FC Midtjylland – Legia Warszawa

Gdy Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością w pierwszym meczu III rundy kwal. Ligi Konferencji Europy przeciwko Austrii Wiedeń (1:2), wydawało się, że o awans będzie piekielnie trudno. Zespół ze stolicy potrafił jednak odwrócić losy tego dwumeczu i po prawdziwym thrillerze wyszarpać promocję do fazy play-off. Przez długi czas niewiele wskazywało jednak na tak ogromne emocje w końcówce – legioniści grali naprawdę bardzo dobry mecz i po niespełna godzinie prowadzili już 3:0. Wówczas w ich szeregi wkradło się niestety rozprężenie, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. I to dwukrotnie. Gdy w 87’ bramkę na 4:2 zdobył Maciej Rosołek, a chwilę później jeden z piłkarzy Austrii wyleciał z boiska z czerwoną kartką, losy dwumeczu wydawały się być rozstrzygnięte. Wiedeńczycy ponownie zaskoczyli jednak Kacpra Tobiasza i w szóstej minucie doliczonego czasu gry mieliśmy status quo. Dogrywka? Nic z tych rzeczy! W ostatniej akcji meczu ogromnym kunsztem popisał się Ernest Muci, który znakomicie „przełożył” rywala w polu karnym, a następnie zapewnił warszawskiej ekipie awans do dalszych gier. Finalnie Legia zwyciężyła w Wiedniu 5:3 i jest to pierwszy przypadek w historii, gdy ekipie ze stolicy udało się odwrócić losy dwumeczu po przegranym starciu domowym. Do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy podopiecznym Kosty Runjacicia pozostała już tylko jedna przeszkoda, którą stanowi duńskie FC Midtjylland. Choć potencjał obu drużyn zdaje się być podobny, w opinii bukmacherów z TOTALbet wyraźnym faworytem pierwszego starcia będą rywale. Kurs na ich zwycięstwo wynosi bowiem 1.99, w przypadku wicemistrzów Polski jest to 3.90.

Nie można natomiast dziwić się takim przewidywaniom, ekipa z Jutlandii ma bowiem mocno ugruntowaną pozycję w skandynawskim futbolu. FC Midtjylland to trzykrotny mistrz Danii (ostatni raz w sezonie 2019/2020), któremu w ostatnich latach zdarzyło się nawet zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Znamienne zresztą, że klub ten był w stanie wydać latem na transfery blisko 10 mln euro, a więc kwotę dla polskich klubów nieosiągalną. Z drugiej strony fakt ten jest zrozumiały gdy weźmiemy pod uwagę, że w tym samym czasie sprzedano zawodników za łączną sumę ponad 16 mln euro! Zdecydowanie najwięcej klub z Herning zarobił na 22-letnim prawym skrzydłowym Gustavie Isaksenie, za którego Lazio zapłaciło aż 12 mln euro. Pomimo pewnych ubytków w kadrze tej drużyny wciąż możemy znaleźć kilka ciekawych nazwisk m.in. zapowiadanego swego czasu jako wielką nadzieję duńskiego futbolu Pione Sisto, utalentowanego środkowego pomocnika rodem z Urugwaju – Emiliano Martineza, czy też sprowadzonego latem z Jeonbuk Hyundai koreańskiego napastnika – Gue-sung Cho. Bez wątpienia jest to mocny zespół, choć wyeliminowanie go nie wydaje się być niemożliwe. Dobitnie pokazują to choćby minione starcia FC Midtjylland z polskimi drużynami. Do pierwszego takiego dwumeczu doszło w sezonie 2015/2016, gdy w fazie grupowej Ligi Europy z Duńczykami rywalizowała… Legia. W obu przypadkach górą byli wówczas gospodarze, którzy solidarnie wygrywali przed własną publicznością po 1:0. Finalnie takie rozstrzygnięcia okazały się niestety korzystne dla rywali, którzy z 7 pkt zajęli 2. miejsce w grupie. Warszawianie ugrali jedynie 4 „oczka”, zamykając tabelę grupy D. Bardzo blisko wyeliminowanie tego zespołu była dwa lata później Arka Gdynia, która w III rundzie kwal. Ligi Europy zremisowała w dwumeczu 4:4, ale funkcjonująca wówczas zasada bramek zdobytych na wyjeździe sprawiła, że to Skandynawowie ponownie cieszyli się z awansu. Do trzech razy sztuka? Niewątpliwie jest to możliwe, choć faworytem pierwszego meczu będą wg TOTALbet podopieczni Thomasa Thomasberga. TOTALbet kurs na ich zwycięstwo ustalił na poziomie 1.99, w przypadku triumfu Legii jest to z kolei 3.90.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Midtjylland – 1.99 remis – 3.70 Legia – 3.90

Podwójna szansa:

1X – 1.28 12 – 1.29 X2 – 1.78

Midtjylland strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 4.50

Legia strzeli gola:

tak – 1.39 nie – 2.68

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 10.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.95 powyżej 1.5 – 1.24

poniżej 2.5 – 2.02 powyżej 2.5 – 1.77

poniżej 3.5 – 1.41 powyżej 3.5 – 2.86

poniżej 4.5 – 1.15 powyżej 4.5 – 5.30

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.50

