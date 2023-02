Szokujące informacje przed Bodo/Glimt - Lech. Co za kataklizm! Czy mecz jest zagrożony?

To nie są warunki do gry w piłkę nożną! Tak w kilku słowach można podsumować to, co zobaczyć można na nagraniach w mediach społecznościowych. W Norwegii Lech Poznań rozpocznie walkę w europejskich pucharach w 2023 roku. Rywalem będzie Bodo/Glimt. Piłkarzom uśmiechy nie schodzą z twarzy i nic dziwnego. Oby ta przygoda z Ligą Konferencji Europy trwała jak najdłużej. Niestety, gdy wybiegną na boisko w Norwegii może już nie być tak kolorowo. Warunki nie wyglądają na dobre.

Wiemy ile zarobił w 2022 roku szef FIFA Gianni Infantino. Miliony na koncie Szwajcara

Bodo/Glimt - Lech: Fatalne warunki tuż przed startem meczu

Niepokojące nagranie opublikował na Twitterze były dziennikarz "Przeglądu Sportowego" i "Onetu" Maciej Sypuła. Całość skwitował w zaledwie sześciu słowach.

- Widywałem już lepsze warunki do grania - napisał Maciej Sypuła, pracujący obecnie dla LechTV.

Porywisty wiatr szarpał bezlitośnie chorągiewkę we wszystkie strony. Do tego zacinający deszcz i okropny mróz. Piłkarze Lecha Poznań mogą nie być przygotowani do rywalizacji na północy Norwegii w tak hardkorowych warunkach. Miejmy nadzieję, że mimo niekorzystnych warunków uda im się powalczyć o wygraną. Nic nie wskazuje, by start spotkania miał być opóźniony.

Ujawnili kolosalne zarobki prezydenta FIFA! Gianni Infantino zgarnia prawdziwe kokosy, fortuna w rok

Widywałem już lepsze warunki do grania 🥶🌪️ #BODLPO pic.twitter.com/egAaYdpFpP— Maciej Sypuła (@MaciejSypula) February 16, 2023

Bodo/Glimt - Lech Poznań: Gdzie oglądać mecz? Transmisja tv, stream online

Mecz Bodo/Glimt - Lech Poznań odbędzie się w czwartek, 16 lutego, o godzinie 18:45. TRANSMISJA w TV nie będzie dostępna na żadnym kanale. Mecz Bodo - Lech można obejrzeć jedynie w płatnej usłudze streamingowej Viaplay. To właśnie tam będzie dostępny STREAM LIVE ONLINE. Z kolei darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.