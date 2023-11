Arkadiusz Onyszko z podziwem o polskim bramkarzu. "Interwencje w jego wykonaniu są..."

Grabara jest lepszy od nich

Arkadiusz Onyszko przed laty występował w duńskich klubach. Teraz z podziwem obserwuje, jak dobrze w FC Kopenhaga spisuje się Kamil Grabara. - W Danii go kochają, ale trudno się dziwić po takich występach - powiedział Arkadiusz Onyszko w rozmowie z "Super Expressem". - Niektórzy ze względu na tę jego pewność porównują go nawet do mojej osoby. Jestem dumny z tego, że tak dobrze sobie radzi, że ludzie go tak lubią i szanują. To bezapelacyjnie najlepszy bramkarz w lidze. A to nie jest łatwo, gdy grasz w tak topowym klubie. Poza tym Duńczycy zawsze w pierwszej kolejności patrzą na swoich zawodników. Ale Grabara jest lepszy od nich - podkreślił.

Onyszko uważa, że Grabara to jeden z najlepszych polskich bramkarzy młodego pokolenia. - Cenię w nim charakter, jest pewny siebie - argumentował były kadrowicz. - Gdy patrzę na jego grę, to widzę spokojnego bramkarza. Interwencje w jego wykonaniu są oszczędne. Bardzo dobrze się ustawia i czyta grę. Na linii zawsze był bardzo dobry. Może za często zagrywa długie piłki, ale zapewne to jest taki wymóg trenera. Kopenhaga nie rozgrywa piłki od bramki, lecz stara się od razu uruchomić napastników. Mam wrażenie, że Kamil nieco tego elementu nadużywa. Ale to specyfika ligi duńskiej - zwrócił uwagę Onyszko w rozmowie z "Super Expressem".

