Barcelona - Szachtar TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Barcelona - Szachtar STREAM LIVE ONLINE mecz FC Barcelona - Szachtar Donieck GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 25.10

Po dwóch kolejkach FC Barcelona pewnie prowadzi w grupie H z dwoma zwycięstwami. Na otwarcie "Blaugrana" rozbiła u siebie belgijski Royal Antwerp 5:0, a następnie wymęczyła zwycięstwo 1:0 na wyjeździe z FC Porto. To właśnie w tym meczu kontuzji doznał Robert Lewandowski, który od tamtej pory leczy kostkę. Wiadomo już, że polski napastnik nie wróci na mecz z Szachtarem Donieck, a pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ w sobotnim El Clasico. To hitowe starcie z Realem Madryt budzi największe emocje w Barcelonie, jednak zanim do niego dojdzie, trzeba udowodnić wyższość nad Szachtarem w LM. Nawet pod nieobecność "Lewego" i kilku innych piłkarzy, jak Pedri czy Frenkie de Jong, to Barca jest zdecydowanym faworytem środowego starcia.

Na papierze Szachtar jest zdecydowanie słabszym zespołem, jednak na pewno powalczy o sprawienie sensacji. Ukraińska drużyna przyjechała do stolicy Katalonii podbudowana zwycięstwem z Royal Antwerp 3:2, choć przegrywała już 2:0. Będzie to też pierwsza konfrontacja Barcelony z Szachtarem od 2011 roku! Aż trudno uwierzyć, że stali bywalcy LM ani razu nie wpadli na siebie przez ostatnich dwanaście lat.

Mecz FC Barcelona - Szachtar Donieck odbędzie się w środę, 25 października, o godzinie 18:45. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport Premium 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!