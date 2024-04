Cena zegarka Pepa Guardioli zwala z nóg! Odetchnijcie, zanim klikniecie. Polski Guardiola może mu pozazdrościć

Pep Guardiola ma zegarek za 5 milionów złotych!

Mówi się, że dla prawdziwego mężczyzny najlepsza biżuteria to zegarek. Doskonale rozumie to na przykład Robert Lewandowski, w którego kolekcji są czasomierze za kilkaset tysięcy złotych. To jednak nic przy tym, co ma na ręce Pep Guardiola. Trener Manchesteru City odmierza zegarkiem Richard Mille RM27-01, wartym nawet 5 mln zł! Takie cacko trudno dostać, bo na całym świecie wyprodukowano zaledwie 50 egzemplarzy. W takim zegarku Guardiola wystąpił w meczu Real Madryt - Manchester City (3:3) w ćwierćfinale LM. Czy założy go także w środowym rewanżu?

Co na to „polski Guardiola”? Na jego ręce również pobłyskuje zegarek, ale gdzie mu tam do hiszpańskiego Guardioli… Czasomierz selekcjonera Michała Probierza to Ulysse Nardin (model Marine Regatta), za około 50 tysięcy złotych. Czyli aż stukrotnie mniej, niż cacko trenera „Obywateli”!

