Dawid Szwarga przed debiutem z Florą. Trener Rakowa o atutach mistrza Estonii

Raków, aby zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów, musi przejść cztery rundy tych elitarnych rozgrywek. Jeśli wyeliminuje Florę Tallin, to w II rundzie el. Champions League zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Karabach Agdam (Azerbejdżan). Jednak w przypadku niepowodzenia z mistrzem Estonii częstochowski zespół dalej będzie występował w europejskich pucharach. Tyle że mistrz Polski „spadnie” od razu do... III rundy eliminacji Ligi Konferencji. W II rundzie tych rozgrywek będzie miał bowiem wolny los. - Otwieramy nowy sezon pełni nadziei, że będzie udany tak, co dopiero zakończony - powiedział trener Dawid Szwarga podczas konferencji prasowej przed meczem z Florą. - Jesteśmy przekonani, że kibice będą czuć wagę kwalifikacji Ligi Mistrzów. W zeszłym stadionie mecze na własnym stadionie w większości przypadków kończyły się dla nas powodzeniem. Stadion Rakowa był tak naprawdę twierdzą: 25 spotkaniach była tylko jedna porażka. Zrobimy wszystko, aby w nowym sezonie mecze domowe również kończyły się zwycięstwem - zaznaczył.

Raków jest przygotowany na walkę

Szkoleniowiec docenia Florę Tallinn. Zwrócił uwagę, że jest to doświadczony zespół w pucharowej rywalizacji. Przed dwoma laty wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wtedy pierwszy raz w historii zespół z Estonii dotarł do tego etapu rozgrywek w Europie. - Zdajemy sobie sprawę, jakie atuty ma Flora - wyznał trener Szwarga. - To doświadczona drużyna w europejskich rozgrywkach. Jeśli ktoś myśli, że będzie to przyjemne spotkanie, to muszę go rozczarować. Będziemy musieli włożyć wiele wysiłku, aby wygrać. Świadczy o tym historia Flory, która mierząc się z takim zespołami jak Legia, Partizan czy Gent potrafiła nawiązać rywalizację. Jesteśmy przygotowani do tego boju. wiemy o przeciwniku. Są za nami dwa obozy, trzy mecze kontrole. Jestem przekonany, że praca włożona w tym okresie widoczna w najbliższym czasie - podkreślił szkoleniowiec mistrza Polski.