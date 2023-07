Marek Papszun o szansach Rakowa. Wymowne słowa najlepszego trenera ekstraklasy

Wierzy w drużynę i stawia na awans Rakowa

Najlepszy trener ubiegłego sezonu w ekstraklasie od razu zastrzegł, że dużo się zmieniło w Rakowie. - Nie mam rozeznania, co do formy mistrza Estonii - powiedział trener Marek Papszun w rozmowie z naszym portalem. - Nie śledziłem, jak sobie poczynają, ale wierzę w drużynę i stawiam na awans Rakowa - zaznaczył i dodał: - Za zespołem okres przygotowawczy, dwa obozy. Do tego doszło dziewięć transferów. To dużo zmian. Teraz nie mam wiedzy - oznajmił.

Oglądał tylko dwa sparingi mistrza Polski

Podczas przygotowań do nowego sezonu Raków rozegrał trzy mecze kontrolne. Dla którego z piłkarzy mistrza Polski nowy sezon może być przełomowy? - Nie ma pojęcia, oglądałem tylko dwa sparingi - wyjawił. - Dobrze w nich wyglądał Marcin Cebula, który długo dochodził do siebie po kontuzji i gra w pierwszym składzie. Mogę tylko przypuszczać, że dobrze się prezentuje i może być wygranym okresu przygotowawczego. Ale nie ma mnie już w środku drużyny. Nie wiem, jak zawodnicy wyglądają fizycznie i mentalnie, jakie jest ich podejście. A życzeniowo nie będę mówił, bo będzie to odebrane, że kogoś lubię i wyróżniam - stwierdził trener Papszun.

