Do trzech razy sztuka. Barcelona "przyklepie" awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów?

To będzie ostatni wielki mecz polskiego zawodnika w koszulce Napoli w w Lidze Mistrzów? Ekspert ma radę dla Piotra Zielińskiego [ROZMOWA SE]

Barcelona jest liderem grupy z dziewięcioma punktami. Za jej plecami jest Porto z takim samym dorobkiem. Trzecią pozycję zajmuje Szachtar Donieck, który w poprzedniej kolejce pokonał 1:0 hiszpańskiego giganta. - To ważny mecz dla Barcelony, bo przewodzi w grupie - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Ważny dla jej okresu, bo wchodzi w rytm ważnych spotkań. Nie mam miejsca na to, żeby się potknąć. Tak jak wspomniałem wcześniej: dobrym znakiem jest powrót kilku zawodników. To idealny moment, aby wskoczyć na najlepsze tory, bo ten kalendarz jest bardzo wymagający. Remis nikomu nic nie daje. Może w lepszej sytuacji stawia Barcę, bo w ostatniej kolejce zmierzy się z Antwerpią, a tu nie powinno być niespodzianki - zaznaczył.

Barca w meczu z Porto jest faworytem

Były kadrowicz jest przekonany, że Barcelona nie wypuści z rąk awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. - Nie powinna - wyjaśnił Dudek. - W meczu z Porto jest faworytem i będzie chciała zapewnić sobie promocję już teraz. Nikt nie chce czekać do ostatniej chwili. Ale Porto nie może przegrać, bo w ostatniej serii będzie grało o wszystko z Szachtarem, który pokazuje się z bardzo dobrej strony. A mistrz Ukrainy także może jeszcze namieszać w tej grupie. O ile w tej kolejce wygra z Antwerpią - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski.

