Kamil Grabara znów może się wykazać w Lidze Mistrzów. "To dzięki niemu FC Kopenhaga..."

Grabara świetnie spisał się w pierwszym spotkaniu tych drużyn. Wprawdzie Manchester Utd pokonał 1:0 Kopenhagę, ale nie przyszło mu to łatwo. Polski golkiper robił, co mógł, aby zatrzymać piłkarzy angielskiego klubu. - Kamil rozegrał fenomenalny mecz w Anglii, był jednym z bohaterów - powiedział Arkadiusz Onyszko w rozmowie z "Super Expressem". - Miał interwencje klasy światowej. To dzięki niemu Kopenhaga była w grze. Szkoda, że nie wywiozła punktu z Manchesteru, a była ku temu okazja. Na koniec Duńczycy nie wykorzystali rzutu karnego - wyznał były bramkarz duńskich klubów.

Kopenhaga faworytem meczu

Kopenhaga będzie chciała w rewanżu pokrzyżować szyki utytułowanemu rywalowi. Czy to się powiedzie? - Pierwszy mecz pokazał, że mistrz Danii wcale nie stoi na straconej pozycji - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski. - Teraz grają siebie i jak ich znam, to będą chcieli wygrać. To mi się właśnie u Duńczyków podoba. Bez względu na to, czy grają z Realem czy Manchesterem, to nie czują respektu. Na tle gigantów chcą wypaść jak najlepiej. Kopenhaga jest dla mnie faworytem meczu. Stawiam na jej zwycięstwo. To będzie dobry mecz dla kibiców, a Kamil będzie miał znów okazję się wykazać. Nie sądzę, żeby na własnym stadionie Kopenhaga myślała tylko o zabezpieczeniu tyłów, o murowaniu własnej bramki - analizował Onyszko w rozmowie z "Super Expressem".

