Barcelona kontra Bayern Monachium. Hit 3. kolejki Ligi Mistrzów

Starcie Barcelony z Bayernem Monachium to prawdziwy hit trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nietrudno jednak dostrzec, że Barcelona w ostatnim czasie przechodziła niemały kryzys i to Bayern mógł być uznawany za drużynę po prostu lepszą, o czym świadczą nie tylko wyniki bezpośrednio między tymi drużynami, ale też poszczególne wyniki tych zespołów w dalszych fazach rozgrywek Ligi Mistrzów. Teraz jednak Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka, czyli trenera, z którym Bayern zdobył Ligę Mistrzów w 2020 roku, gra naprawdę ofensywną i skuteczną piłką, więc nie będzie lepszej okazji na sprawdzenie się przed El Clasico, jak starcie z tak wymagającym rywalem.

Rober Lewandowski kontra Harry Kane. Wielki pojedynek snajperów

Oczywiście, Flick to nie jedyna postać, która wiąże oba te zespoły. Na pierwszą myśl przychodzi bowiem Robert Lewandowski, który do Barcelony trafił właśnie z Bayernu i był w składzie prowadzonym przez Flicka w 2020 roku do triumfu w Lidze Mistrzów. Teraz strzela on jak na zawołanie dla Barcelony i we wszystkich rozgrywkach w 12 meczach zdobył 14 goli i zanotował 2 asysty. Do tego w Lidze Mistrzów ma dwie bramki w dwóch spotkaniach i z pewnością ma apetyt na więcej. Harry Kane z kolei stara się wypełnić lukę po odejściu Lewandowskiego z Bayernu i idzie mu bardzo dobrze. W 10 meczach we wszystkich rozgrywkach Anglik zdobył 13 bramek i zanotował 6 asyst, więc wziął udział nawet w większej liczbie bramek od Polaka! Jest lepszy od niego nawet w Lidze Mistrzów, gdzie w dwóch meczach zdobył cztery bramki.

Nie tylko Lewandowski i Szczęsny. Jeszcze więcej Polaków w hitowym meczu Barcelona - Bayern! Jest potwierdzenie

Gdzie oglądać dzisiejszy hit Ligi Mistrzów Barcelona - Bayern?

Spotkanie Barcelony z Bayernem, który odbędzie się w środę, 23 października, o godzinie 21:00, elektryzuje kibiców w Polsce i w całej Europie. Niestety, fani w naszym kraju muszą pogodzić się z tym, że nie obejrzą tego spotkania w otwartej telewizji. Transmisja TV z meczu Barcelona – Bayern dostępna będzie na kanale Canal+ Extra 1. Stream online dostępny będzie na płatnej platformie Canal+ Online. Relacja na żywo natomiast dostępna będzie na sport.se.pl.

Barcelona czy Bayern Monachium. Kto wygra mecz?

Historia meczów Barcelony z Bayernem jest, jak już wspomnieliśmy, całkiem bogata. W 2020 roku drużyny te spotkały się w ćwierćfinale i jako że był to czas pandemii, to wówczas na tym etapie rozgrywano jeden mecz na neutralnym terenie, a nie dwumecz w domu i na wyjeździe. Mimo to wynik był iście dwumeczowy, ponieważ Bayern rozgromił wówczas Barceloną 8:2, a jedną z bramek dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. W sezonach 21/22 oraz 22/23 kluby te trafiły na siebie w fazie grupowej i zawsze kończyło się to tak samo – Bayern wygrywał wszystkie mecze w grupie, a Barcelona kończyła na 3. miejscu i spadała do Ligi Europy. „Dumie Katalonii” nie pomógł nawet fakt, że właśnie między tymi sezonami Robert Lewandowski zamienił „Die Roten” na „Blaugranę”. Z racji na ostatnią historię spotkań i wyniki w Europie to Bayern jest faworytem tego spotkania – radził on sobie lepiej nawet w zeszłym sezonie, gdy dotarł do półfinału, a Barcelona zakończyła zmagania na ćwierćfinale.

Hansi Flick kontra Vincent Kompany. Co mówią trenerzy?

Do historii spotkań między tymi zespołami odniósł się też Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej. – Przeszłość nie ma znaczenia. Najważniejsze jest dzisiaj. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, nie możemy tego zmienić. Możemy zmienić to, co stanie się jutro, więc musimy być gotowi i dać z siebie wszystko. Oczywiście chcemy spróbować pokonać Bayern Monachium – powiedział niemiecki szkoleniowiec, cytowany przez portal fcbarca.com. Chwalił on też swój były klub. – Bayern gra w tym sezonie świetny futbol. Vincent Kompany i jego sztab wykonują świetną pracę, są bardzo odważni, zakładają wysoki pressing i posiadają piłkę. Dla nas to będzie jutro trudny mecz, ale postaramy się dać z siebie wszystko. Jesteśmy gotowi na jutro – zapewnił.

Od historii odcinał się także trener Bayernu, Vincent Kompany. Uważa on też, że mecz ten nie wyróżnia się niczym od innych. – Zagramy z czołowym europejskim zespołem, ale nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym meczem i pozostałymi – ocenił na konferencji prasowej. Nie oznacza to jednak, że mecz nie będzie emocjonujący, bo wie, że Barcelona gra w tym sezonie bardzo skutecznie. – Punkty są dla mnie ważniejsze niż dobry styl gry czy mnóstwo goli. Wszystkie pozytywne statystyki pod naszym adresem można wymienić również dla Barcelony. To sprawia, że mecz jest tak ekscytujący – zapowiedział Kompany – Rozumiem, że to część dramaturgii wokół tego meczu, ale dla mnie wszystko kręci się wokół środowego spotkania. To będzie nowa historia. Jedyna, która mnie teraz interesuje – powiedział Kompany w odniesieniu do pytania o wspomniany wcześniej mecz z 2020 roku, gdy Bayern wygrał z Barcą 8:2.

