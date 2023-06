Manchester City czy Inter Mediolan? Czas na decydujące starcie!

Kursy TOTALbet: Manchester City – Inter Mediolan

Gdyby kilkanaście tygodni temu ktoś powiedział, że Inter zagra w finale Ligi Mistrzów, najłagodniejszą reakcją byłoby popukanie się w czoło. Drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego znajdowała się bowiem w ogromnym kryzysie, przegrywając w Serie A mecz za meczem i nie dając większych nadziei na poprawę sytuacji. Najwyraźniej piłkarze z Mediolanu idealnie trafili jednak z formą, ostatnie miesiące są bowiem w ich wykonaniu fantastyczne. Nerazzurri nie tylko wyszarpali miejsce w TOP 4 na koniec sezonu ligi włoskiej (trzecie miejsce), ale zdobyli także Puchar Włoch, pokonując w finale Fiorentinę 2:1. Wisienką na torcie są jednak ich występy w Lidze Mistrzów. Trzeba przyznać, że wygrana w dwumeczu 1:0 z FC Porto w 1/8 finału była bardzo szczęśliwa, Portugalczycy wcale nie byli bowiem gorszym zespołem. W kolejnych fazach zawodnicy Interu weszli jednak na poziom nieosiągalny kolejno dla Benfiki Lizbona (2:0 i 3:3) oraz lokalnego rywala – Milanu (2:0 i 1:0). Ekipa prowadzona przez szkoleniowca z Piacenzy nie zawsze grała efektownie, ale wówczas górę brał włoski pragmatyzm, który finalnie pozwalał regularnie kolekcjonować zwycięstwa. Wart uwagi jest także fakt, że do znakomitej dyspozycji powrócił duet Lautaro Martinez – Romelu Lukaku. Rosły Belg długo nie mógł wejść na odpowiednie obroty, ale gdy już mu się to udało, zaczął wreszcie przypominać zawodnika sprzed transferu do Chelsea. Te wszystkie pozytywne akcenty mogą jednak okazać się mało znaczące w starciu z Manchesterem City. Zdaniem TOTALbet murowanym faworytem finału Ligi Mistrzów będą bowiem Anglicy.

i Autor: TOTALbet

Trudno jednak się temu dziwić, drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę jest bowiem w ostatnich miesiącach prawdziwą maszyną. The Citizens w rozgrywkach ligowych demolowali wręcz kolejnych rywali, z łatwością – pomimo świetnego sezonu w wykonaniu Arsenalu – broniąc tytułu mistrzowskiego. Co jednak istotne, grę w Premier League potrafili znakomicie łączyć z występami w pucharach. Dowód? Zdobyty w miniony weekend Puchar Anglii (2:1 z Manchesterem United) oraz awans do finału Ligi Mistrzów. W tych ostatnich rozgrywkach podopieczni hiszpańskiego stratega wznieśli się zresztą na poziom zupełnie nieosiągalny dla innych drużyn. O ile w pierwszym starciu 1/8 finału z RB Lipsk nie wyglądało to zbyt kolorowo (1:1), o tyle rewanż na Etihad Stadium był już prawdziwym popisem (7:0). Erling Haaland i spółka większych problemów nie mieli także w starciach z Bayernem Monachium (3:0 i 1:1) oraz Realem Madryt (1:1 i 4:0). Czy wobec tak fenomenalnej formy Inter ma w ogóle szansę na korzystne rozstrzygnięcie? Wydaje się, że tak. Faza pucharowa Ligi Mistrzów pokazuje bowiem dobitnie, że The Citizens są przede wszystkim drużyną własnego stadionu, na którym są w stanie zdeklasować każdego rywala. Finał odbędzie się natomiast w Stambule, a mediolańczycy – w przeciwieństwie do Bayernu czy Realu – będą mieli przed sobą jedynie 90 minut rywalizacji. Ponadto niezwykle dynamiczne trio środkowych pomocników (Nicolo Barella, Marcelo Brozovic oraz Hakan Calhanoglu) zapewne będzie wywierać na angielski zespół zdecydowanie większą presję niż miało to miejsce w przypadku Luki Modricia i Toniego Kroosa. Czy to jednak wystarczy, aby wznieść do góry trofeum za zwycięstwo? Zdaniem TOTALbet – nie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Interu płaci bowiem 6.90 zł, w przypadku wygranej Manchesteru City jest to 1.47 zł.

Sonda Czy Inter Mediolan wygra Ligę Mistrzów w sezonie 2022/23? Tak, wygra Nie dadzą rady

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Man City – 1.47 remis – 4.85 Inter – 6.90

Podwójna szansa:

1X – 1.13 12 – 1.20 X2 – 2.52

Sposób zwycięstwa:

Man City w regulaminowym czasie – 1.36

Man City w dogrywce – 8.25

Man City w rzutach karnych – 16.00

Inter w regulaminowym czasie – 5.30

Inter w dogrywce – 27.00

Inter w rzutach karnych – 16.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.05 powyżej 1.5 – 1.23

poniżej 2.5 – 2.10 powyżej 2.5 – 1.71

poniżej 3.5 – 1.43 powyżej 3.5 – 2.77

poniżej 4.5 – 1.16 powyżej 4.5 – 5.00

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.