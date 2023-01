Neymar miał stracić głowę dla tej piękności. Zdjęcia modelki gorętsze niż brazylijskie słońce, uroda aż bije po oczach

Kylian Mbappe trafi do Realu Madryt? Klamka zapadła, wszystko wydaje się jasne

Neymar od wielu lat zachwyca na światowych boiskach, a od 2017 roku błyszczy w barwach Paris Saint-Germain. Brazylijczyk na swoim koncie ma mnóstwo ważnych trofeów, ale wciąż marzy o tym, aby z paryskim klubem sięgnąć po Ligę Mistrzów. Kolejną szansę na to ma w trwającym sezonie, ale bez względu na to, czy ta sztuka mu się uda, czy też nie, będzie zaliczany do legend futbolu. O Neymarze mówi się dużo również ze względu na sprawy poza boiskowe.

Brazylijczyk nigdy nie ukrywał, że ma słabość do imprezowego stylu życia i bardzo często przyłapywany jest na różnego rodzaju przyjęciach. Nie brakuje również doniesień dotyczących jego partnerek. W przeszłości Neymar spotykał się z wieloma pięknymi kobietami, wymieniając tu chociażby Elizabeth Martinez, Jhenny Andrade, Brunie Marquezine, czy Dani Carvalho. Żadna kobieta nie może jednak wciąż usidlić Neymara na dłużej.

Być może uda się to Jessice Turini. Hiszpańska "Marca" donosi, że to właśnie brazylijska modelka i infuelncerka miała zawrócić w głowie brazylijskiemu piłkarzowi. Podczas mundialu mocno wspierała Canarinhos i publikowała nagrania ze swoimi reakcjami na gole Neymara. Ponadto hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że sylwestrowy wieczór Turini miała spędzić właśnie z zawodnikiem, a o jej obecności w Paryżu świadczą fotografie na Instagramie.