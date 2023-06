Pep Guardiola przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Menedżer Manchesteru City w pogoni za trenerską legendą

Trzeci triumf Guardioli, przed nim Ancelotti

Pep Guardiola jest trzecim trenerem w historii Ligi Mistrzów, który sięgnął po to trofeum co najmniej trzykrotnie. Rekordzistą jest Włoch Carlo Ancelotti z czterema takimi sukcesami. Hiszpan dwukrotnie triumfował w Champions League z Barceloną (2009 i 2011), a kolejny raz w roli trenera wystąpił w finale przed dwoma laty. Wówczas prowadzony przez niego Manchester City uległ jednak Chelsea Londyn 0:1. Teraz "The Citizens" jednak jego podopieczni poradzili sobie z Interem Mediolan. Przed Guardiolą co najmniej trzy razy trofeum zdobyli Ancelotti (2003 i 2007 z AC Milan oraz 2014 i 2022 z Realem Madryt) i Francuz Zinedine Zidane (2016-2018 z Realem).

Tak gwiazdor Manchesteru City nazwał Pepa Guardiolę. Co za słowa o trenerze mistrza Anglii

Dwie wygrane Fergusona

Cztery razy w finale LM prowadzili drużyny jeszcze tylko Alex Ferguson, który z Manchesterem United dwukrotnie triumfował, Marcello Lippi, który raz zwyciężył z Juventusem Turyn, oraz Juergen Klopp - także jeden triumf, z Liverpoolem w 2019.

Trenerzy-rekordziści w finale Ligi Mistrzów:

* Carlo Ancelotti - 5 występy, 4 wygrane:

Występy: 2003, 2005, 2007 (AC Milan), 2014, 2022 (Real Madryt)

Triumfy: (2003, 2007, 2014, 2022)

* Sepp Guardiola - 4 występy, 3 wygrane:

Występy: 2009, 2011 (Barcelona), 2021, 2023 (Manchester City)

Triumfy: (2009, 2011, 2023)

* Alex Ferguson - 4 występy, 2 wygrane:

Występy: 1999, 2008, 2009, 2011 (Manchester Utd.)

Triumfy: (1999, 2008)

Jan Tomaszewski bez ogródek o Szymonie Marciniaku po finale Ligi Mistrzów! Został zapytany o sędziego i wypalił TYLKO U NAS

* Juergen Klopp - 4 występy, 1 wygrana:

Występy: 2013 (Borussia Dortmund), 2018, 2019, 2022 (Liverpool)

Triumfy: (2019)

* Marcello Lippi - 4 występy, 1 wygrana:

Występy: 1996, 1997, 1998, 2003 (Juventus Turyn)

Triumfy: (1996)

* Zinedine Zidane - 3 występy, 3 wygrane:

Występy i triumfy: 2016, 2017, 2018 (Real Madryt)