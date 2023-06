Pep Guardiola wprost o finale Ligi Mistrzów. Menedżer Manchesteru City pod wrażeniem gry asa Interu

Będą czekać na swoje okazje

Menedżer Manchesteru City nie ukrywa jaki jest cel mistrza Anglii w tej edycji Champions League. - Wygranie Ligi Mistrzów to nasze marzenie - powiedział Pep Guardiola, menedżer Manchesteru City. - Skupiamy się na tym, co musimy zrobić. Analizowaliśmy grę Interu, aby jak najwięcej dowiedzieć się o tej drużynie. Nie liczy się to, kto jest uważany za faworyta. Musimy być cierpliwi i nie mieć poczucia, że przegrywamy, gdy tablica wyników wskazuje 0:0. Włoskie drużyny czują się jakby wygrywały przy bezbramkowym remisie. Powinniśmy czekać na swoje okazje, które na pewno przyjdą - stwierdził Hiszpan.

Haaland gotowy na finał

W tym sezonie najskuteczniejszym piłkarzem mistrza Anglii jest Erling Haaland, który z dorobkiem 36 bramek został królem strzelców Premier League. Bilans Norwega we wszystkich rozgrywkach jest porażający: 52 gole w 52 występach. - Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy Erling Haaland potrafi strzelać gole, to jest bardzo odosobniony w swoich odczuciach. Jestem w pełni przekonany do jego umiejętności. Jest gotowy na sobotni finał - wyznał i dodał: - Trzeba mieć dobrych piłkarzy. W przeszłości miałem Leo Messiego. Teraz mam Haalanda. To tajemnica mojego sukcesu. Taka jest prawda. Nie żartuję. Żaden trener nigdy nie strzelił gola - przekonywał.

Onana jest niesamowity

Hiszpan docenił klasę Interu, a szczególnie postawę włoskiej drużyny w obronie. W fazie pucharowej Inter stracił tylko trzy gole. Guardiola jest pod wrażeniem gry bramkarza Andre Onany. - To niesamowity bramkarz - ocenił. - Nawet jeśli będziemy stosować wysoki pressing, to dobrze gra nogami i potrafi celnie podawać piłkę. Inter dysponuje niesamowitą linię obrony, którą dowodzi Alessandro Bastoni. Zawsze trudno gra się przeciwko drużynom, które grają piątką obrońców. Postaramy się wybierać odpowiednie rozwiązania, aby nasze ataki były efektywne i stwarzały problemy obrońcom. Taki jest nasze cel - analizował menedżer mistrza Anglii.

