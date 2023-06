Polski piłkarz może wygrać Ligę Mistrzów. Będzie pierwszym w historii?

Trudno w to uwierzyć...

Meksykański klub dominował przez większość spotkania i wydawało się, że ekipa z LA nie zdoła zrobić "sztycha". Goście ze Stanów Zjednoczonych nie dochodzili zbyt często do głosu, ale w szóstej minucie doliczonego czasu gry trafieniem dla LAFC popisał się Denis Bouanga. Ekipa z LA może mówić o sporym szczęściu, bowiem sędzia najpierw doliczył tylko cztery minuty. A Gabończykowi asystował Mateusz Bogusz (wprowadzony na murawę w 68. minucie), piłkarz, który do Los Angeles trafił w tym roku z Leeds United. W zespole z Elland Road nie zrobił jednak kariery, będąc dwukrotnie wypożyczanym do klubów zaplecza LaLiga: Logrones i Ibizy.

Liga Mistrzów CONCACAF to rozgrywki dla zespołów zrzeszonych w Konfederacji Piłki Nożnej Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Dla Club Leon i Los Angeles FC to drugi finał rozgrywek w historii. Równo 30 lat temu meksykański zespół zajął drugie miejsce w rywalizacji Pucharu Mistrzów CONCACAF, a po trofeum sięgnęli piłkarze kostarykańskiego Deportivo Saprissa. Piłkarze LAFC byli blisko triumfu w 2020 roku, ale w finale w Orlando lepsi okazali się zawodnicy meksykańskiego Tigers UNAL (2:1).

Jeszcze żaden Polak nie wygrał Ligi Mistrzów CONCACAF. Bogusz ma dopiero 21 lat, a profesjonalną karierę rozpoczął w Ruchu Chorzów, skąd przeniósł się do Anglii. Na początku zeszłego roku, przebywający na wypożyczeniu w klubie UD Ibiza Bogusz, musiał przejść operację kolana po naderwaniu więzadeł krzyżowych. Teraz wszystko wskazuje na to, że talent pomocnika może eksplodować na dobre.

⚽ 🥅 GOAL! ⚫ 🟡@BouangaDenis takes one back for @LAFC in the final moments of the match! | #SCCL23 pic.twitter.com/tsFNLJSCsm— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) June 1, 2023