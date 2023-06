Przed laty był bohaterem finału, strzelił w nim dwa gole. "Serce będzie za Interem, a rozum..."

To jego obawiają się gwiazdy Interu Mediolan. "Haaland to jest maszyna"

Inter osiągnął bardzo wysoką formę

Piłkarze Interu na finiszu rozgrywek zaimponowali. Diego Milito to bohater finału Ligi Mistrzów z 2010 roku, gdy strzelił dwa gole Bayernowi. Teraz liczy na to, że jego były klub wznów pokusi się o niespodziankę w starciu z Manchesterem City. - Inter w ostatnich tygodniach osiągnął bardzo wysoką formę - przyznał Diego Milito w rozmowie z naszym portalem. - „Nerrazzurri” pomimo trudnego terminarza awansowali do Ligi Mistrzów z ligi zdobywając trzecie miejsce. Wywalczyli Puchar Włoch po wygranej z Fiorentiną, a do finału Champions League awansowali eliminując m.in. Benfikę, Porto i Milan, a przecież w grupie rywalizowali z Barceloną i Bayernem. Niewielu już wtedy dawało im nadzieję na wyjście do fazy play-off - przypomniał.

Jerzy Dudek przed finałem Ligi Mistrzów. „Manchester City jest w takim gazie, że…”

W fazie pucharowej w sześciu meczach stracili trzy gole

Argentyńczyk zauważył, że Inter bardzo dobrze spisuje się w defensywie, gdzie traci mało bramek. - To, na co warto zwrócić uwagę , to gra Interu w obronie - analizował. - W fazie pucharowej w sześciu meczach stracił trzy gole, wszystkie w rewanżowym spotkaniu z Benfiką, po wyjazdowym zwycięstwie 2:0. Imponuje mi ich gra w obronie, chociaż rzecz jasna w sobotę skala trudności będzie na zdecydowanie wyższym poziomie. Serce będzie za Interem, ale rozum każe wskazywać na Manchester. Na szczęście futbol spłatał już niejednego figla. Może tak też będzie w sobotę w Stambule. Nie sądzę, aby w sobotę Inter zagrał otwarty futbol. Spodziewam się wyczekiwania na kontry i szczelnej defensywy - wyznał Milito na naszych łamach.

Pep Guardiola wprost o finale Ligi Mistrzów. Menedżer Manchesteru City pod wrażeniem gry asa Interu

Sonda Kto wygra Ligę Mistrzów w sezonie 2022/23? Manchester City Inter Mediolan Nie interesuje mnie to